【永豐期貨】台股開低走高 尾盤急拉站上12900點

期貨走勢

台指期週四下跌 24 點至 12836 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 81.03 點，電子期逆價差擴至 - 3.76 點，金融期轉為逆價差 - 8.91 點。現貨部分，三大法人買超 48.78 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3978 口至 9853 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3895 口至 31361 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2132 口至 - 14118 口。

週二美眾議院長佩洛西對白宮設下的談判期限已過，新刺激法案仍沒共識，儘管佩洛西對談判前景抱持樂觀，美股四大指數仍皆下跌，道瓊下跌 0.35%，標普 500 下跌 0.24%，那斯達克下跌 0.28%，費半指數下跌 0.78%，台股今天早盤一度大跌，所幸盤中低接買盤進駐，台積電在終場也獲買盤進駐翻紅，加權指數最後一盤爆出大量，終場加權指數上漲 0.31%，收 12917.03 點，權值股來看，台積電終場前爆出近 6000 張大量，股價翻紅拉高，收 455 元，大立光一度升至平盤上，但終場小跌作收，收 3140 元，鴻海多於盤上震盪，上漲 0.5%，收 80.8 元。美國總統大選前夕，台股觀望氣氛濃厚，預期呈區間整理，但中長線偏多格局未改變，而隨著財報季到來，建議投資人布局基本面佳的個股。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13600 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1 降至 0.98。VIX 指數上漲 0.02 至 22.04。整體選擇權籌碼面呈中性偏空。 (永豐期貨研調)



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