皇將海外布局有成 訂單已排至明年

製藥包裝設備廠皇將 (4744-TW) 今 (22) 日舉行法說，董事長顏德新表示，受惠歐洲、美國及印度市場布局有成，陸續接獲新客戶訂單，且訂單已排至明年，加上明年會在法國或德國設立子公司，接單有望進一步成長，樂觀看待明年營運。

顏德新指出，雖然今年新冠肺炎疫情影響連線設備出貨排程，不過，美國市場因疫情帶動獨立單機設備需求增加，今年單機設備接單量占比高達 5 成，彌補上半年連線設備的業績缺口。

海外布局方面，顏德新表示，過去公司主要聚焦在美國與印度兩大市場，近期積極布局歐洲，包括捷克、挪威、法國及英國，並陸續接獲新客戶訂單，目前在手訂單已排至明年，並規劃明年在法國或德國設立子公司。

此外，由於疫情無法與客戶面對面驗收、交貨，海外客戶陸續接受線上驗收 (REMOTE FAT) 設備機台，將驗收出貨環節問題排除後，未來不受疫情影響，也能下單、出貨。

皇將指出，因應各國製藥產業法規趨於嚴格，加上客戶對升級產線需求增加，近期推出多項新品，包括溯源追蹤及監管系統、自動光學影像藥錠檢測系統、追隨式液體充填機 / 複合機型及生產線搭配 AR 應用等，可望為營運添新動能。