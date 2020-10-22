〈亞太電5G開台〉5G吃到飽資費1399元向三雄拉齊 拚轉換率1成以上

亞太電 (3682-TW) 今 (22) 日 5G 開台，針對 5G 吃到飽資費，有別以往祭出低價策略，此次資費價格與電信三雄拉齊，吃到飽最低 1399 元起，董事長呂芳銘表示，由於網路品質提升因此同步拉升價格，力拚一年後轉換率達 10-12%。

亞太電今日端出 5G 資費，共有 7 個級距，分別為 599、799、999、1199、1399、1799 及 2699 元，吃到飽最低門檻為 1399 元，此價格級距與中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 及台灣大 (3045-TW) 差別不大。

總經理黃南仁表示，雖然未標下 3.5GHz 頻段，不過與遠傳進行三共合作後，加上既有的 4G 網路，網速可達 1Gbps，整體網路品質提升下，因此將資費與三大電信對齊，且有信心高品質網路，公司品牌有望超車列為市場前三名。

他強調，5G 資費並無來自遠傳的壓力，也沒有照著遠傳的資費定價；儘管價格提升，但不怕資費賣不動，目標資費推出一年後，轉換率可達 10-12%。

亞太電去年辦理私募增資 150 億元，今年增加到 175 億元，其中 100 億元來自母集團鴻海 (2317-TW)、50 億元來自遠傳，呂芳銘表示，至於其餘的 25 億元，有意尋找垂直、水平應用相關設備廠商成為合作對象，不過目前資金足夠支應網路應用發展，不急著尋找增資對象。