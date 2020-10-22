〈房產〉9月五大銀行承做房貸終結連3升 利率連4月穩居歷史次低

台灣央行今 (22) 日公布 9 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款共 553.46 億元，較上月減少 21.44 億元，終結連 3 月上揚，房貸利率則連續 4 個月維持在 1.359% 的歷史次低水平。

央行說明，9 月五大銀行新承做購屋貸款較上月稍微減少，主要原因是銀行整批分戶貸款較上月減少，而利率方面，仍是反映房貸市場競爭激烈、且基準利率處相對低點，10 月過後房貸利率是否彈升，仍有待觀察。

據統計，9 月六都移轉棟數合計共 24356 棟，月增 12.3%，其中台北市月增 26.5%，新北市月增 11.2%，桃園市月增 5.1%，台中市月增 17.7%，台南市月增 7.5%，高雄市月增 8.9%；若與去年相比，六都移轉棟數年增 36.1%，其中台北市年增 44.2%，新北市年增 28.2%，桃園市年增 36.6%，台中市年增 54.6%，台南市年增 20.2%，高雄市年增 31.8%。

央行進一步指出，由於國內疫情相對穩定，且上半年比較基期低，第三季房市回溫，惟部分房貸業務轉至民營銀行，才出現 9 月五大銀行新承做房貸逆勢下滑的現象。

房仲業者表示，在房貸利率維持歷史低檔、市場資金充沛等因素下，自住、換屋和置產族群紛紛入市，使房市交易量增加，9 月移轉量是反映 8 月的市況，過往 8 月通常是房市淡季，但今年卻有淡季變旺季的氛圍。

整體來看，9 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.237%，月減 0.035 個百分點，主要因周轉金和資本支出貸款利率下降所致；若不含國庫借款， 9 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.268%，月減 0.015 個百分點。