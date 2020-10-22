〈房產〉軌道經濟台中烏日站將發威 高鐵站區最大招商案正式啟動

台中烏日的三鐵共構站區前第一排的完整街廓，土地面積 4 萬 8085 坪 70 年地上權案即將招商，將於 10 月 30 日於舉辦招商說明會，預計吸引國內外商場經營者、保險業者及大型開發商參與評估。

交通部鐵道局已公告招商「高速鐵路臺中車站地區新高鐵段 69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」，為台中高鐵站前第一排的完整街廓地上權案，土地使用分區為車站專用區，全案最大總樓地板面積達 14 萬坪，可規劃園區型的複合式開發案，包含 Outlet、百貨商場、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能，並透過高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共構優勢，掌握中台灣軌道經濟商機。

此台中高鐵站前第一排建地地上權招商案，為目前全台最大型的公部門招商案，也是鐵道局三大旗艦招商計畫之一，基地正臨高鐵臺中烏日站、台鐵新烏日車站以及台中捷運綠線 G17 站，是中部地區唯一三鐵共構站區。

其中，高鐵台中站，更是全台旅運量最二名的車站，每日進出人次高達 6 萬人次，旅運量持續上升中；捷運綠線 G17 站則為台中市第一條捷運線的起站，全線預計於 2020 年底通車，未來將可串聯台中市區的人潮與商機。

台中高鐵站前第一排建地地上權招商案，交通部鐵道局委由外商仲介第一太平戴維斯負責，第一太平戴維斯協理戴廣平協理表示，本案為 70 年地上權案，前 4 年不收取權利金，並可採分期開發。

目前台中商場及辦公室相當火熱，台中零售市場吸納中彰投的消費族群，新光三越及遠百兩大百貨集團的店王都落在台中市，新光三越台中中港單店營業額上看 200 億元，發展潛力更吸引日商三井集團及高雄漢神百貨在台中拓點插旗；另外，近期多家建商積極在台中推出商辦產品，本案未來興建辦公室可吸引台中精密園區及台中工業區欲廠、辦獨立的企業，或服務全台科技大廠的業者，透過便捷的高鐵路網，快速連結新竹及台南的科技核心聚落。