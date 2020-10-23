〈美股盤後〉美股收紅！佩洛西一句話逆轉尾盤局勢 聯電ADR飆近9%

週四 (22 日) 華爾街持續觀望新刺激法案談判進展，失業救濟人數下降幅度超預期，成屋銷售連續第四個月上升，美股道瓊開盤小幅上漲後震盪走黑。

道瓊開盤小幅上漲後震盪走黑，尾盤上演逆轉行情。(圖片：investing)

尾盤時段，眾議院長佩洛西稱，她與白宮談判談得差不多了，激勵道瓊黑翻紅，銀行股領漲，聯電 ADR 大漲 8.55%，四大指數同步收紅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,130 萬例，死亡數突破 113 萬例。美國累計確診超過 835 萬例，累計死亡數超過 22.2 萬。

週四 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 152.84 點，或 0.54%，收 28,363.66 點。

標普 500 指數上漲 17.93 點，或 0.52%，收 3,453.49 點。

那斯達克指數上漲 21.31 點，或 0.19%，收 11,506.01 點。

費城半導體指數上漲 3.19 點，或 0.13%，收 2,370.45 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊下滑，必需消費品、資訊科技和房地產領跌，能源、金融和醫療保健領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.96%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.042%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.27%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.30%；臉書 (FB-US) 下跌 0.22%。

道瓊成分股多收高。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.57%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.54%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.31%；波音 (BA-US) 上漲 3.17%；漢威聯合 (HON-US) 上漲 2.31%。

費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.75%；AMD (AMD-US) 上漲 0.28%；美光 (MU-US) 上漲 2.01%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.21%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.13%；德儀 (TXN-US) 下上漲 1.43%。

台股 ADR 集體收高。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 8.55%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.65%。

焦點個股消息

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准吉利德 (GILD-US) 的瑞德西韋，成為美國唯一且全面核准的新冠藥品，吉利德股價上漲 0.76% 至每股 60.67 美元，盤後大漲逾 4%。

摩根大通，上季 iPhone 營收可能未達預期，目前 iPhone 4040 萬部出貨量的市場共識太高，但 iPhone 12 將推動 2021 年營收增長。蘋果週四下滑 0.96% 至每股 115.75 美元。

可口可樂 (KO-US) 週四公布最新財報營收和獲利都優於市場預期，激勵該公司股價上漲 1.36%。

瑞銀將高盛 (GS-US) 股票評級從「持有」調升至「買入」，該公司股價上漲 1.23%。高盛捲入一馬基金 (1MDB) 醜聞，週四該公司同意向監管機構支付超過 29 億美元罰款。

電動卡車新創 Nikola (NKLA-US) 上漲 2.16% 至每股 22.72 美元，興登堡研究公司創始人內森 · 安德森 (Nathan Anderson) 稱，Nikola 將面臨更多壞消息，這肯定還沒結束。

經濟數據

美國上週 (10/17) 初領失業金人數報 78.7 萬人，預期 87 萬人，前值自 89.8 萬人下調至 84.2 萬人

美國上週 (10/10) 續領失業金人數報 837.3 萬人，預期 962.5 萬人，前值自 1001.8 萬人下調至 939.7 萬人

美國 9 月成屋銷售年化總數報 650 萬戶，預期 620 萬戶，前值 598 萬戶

華爾街分析

自 3 月中旬大流行以來，失業人數首次下降至 80 萬人以下，這再次提振了經濟景氣。白宮經濟學家 Joseph LaVorgna 對失業人數繼續下降感到樂觀，稱這預示著美國經濟將從疫情中復甦的好消息。

萬神殿宏觀經濟研究表示：「我們懷疑隨著疫情迅速升溫，這種情況是否會持續下去，從而降低了對自由消費服務的需求，尤其是在旅館飯店業。」

佩洛西持續釋出談判樂觀消息。MRB Partners 策略師 Prajakta Bhide 在一份報告中表示：「目前尚無明顯疫情終結跡象，因此經濟需要持續數月的額外財政支持。在明年年初前通過新財政刺激措施，以及通過及時批准醫療解決方案更好地控制明年新冠疫情，對於確保明年的經濟持續增長是非常重要的事。」

Harvest Volatility Management 交易主管 Mike Zigmont 說：「這些刺激性謠言不斷蔓延。但是我認為市場已經習慣謠言飛天，而且每一個新的謠言所產生的影響都比過去少。現在嚴格來說，這是一個情感問題，是一種市場感知問題。」

Fundstrat Global Advisors 創始人兼研究主管 Tom Lee 表示，新刺激法案出台是「何時」而不是「是否」的問題。

Tom Lee 稱：「過去三天股市那似乎將財政刺激視為一個二元事件。如果這週沒有發生，那就慘了。如果本週發生這種情況，那就太好了。我相信，就算大選之前沒有達成協議，大選之後的股市將蓄勢待發。市場現在虧損越多，選後的衝擊就越令人印象深刻。」

華爾街還期待川普與對手拜登間的第二次也是最後一場總統大選辯論，這場辯論定於美東時間週四晚間 9 點 (台北時間周五上午 9 點) 登場。