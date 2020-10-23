9月北美半導體設備出貨為27.5億美元 創20年來新高

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (23) 日公布 9 月北美半導體設備製造商出貨金額，達 27.5 億美元，月增 3.6%，年增 40.3%，除了續創今年新高，也創下近 20 年來單月歷史新高。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，9 月北美設備製造商銷售額表現再創新高，顯現儘管 COVID-19 與地緣政治緊張情勢帶來挑戰，半導體產業仍然保持彈性，持續成長。

SEMI 認為，今年隨著資料中心基礎建設和伺服器存儲需求增加，加上疫情以及美中貿易戰加劇，供應鏈為預留安全庫存，帶動晶片需求提升，是帶動今年晶圓廠設備支出大幅增長的因素。

SEMI 也看好，隨著疫情持續，晶片需求激增，包括通訊與 IT 基礎建設、個人雲端運算、遊戲與醫療電子裝置等領域，推升全球晶圓廠設備支出增加，預估今年增幅將達 8%，2021 年有機會再增加 13%。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 本次法說也針對資本支出釋出展望，預計今年資本支出將貼近高標 170 億美元，除了貼近先前預估區間 160-170 億美元的上緣，也確定將創歷史新高，顯見客戶拉貨動能並未因疫情而減緩，需求相當強勁。