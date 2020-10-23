〈蘋果新機開賣〉iPhone12預約量超預期 供貨吃緊最快一個月滿足需求

蘋果 iPhone 12 新機今 (23) 日開賣，電信三雄均表示，iPhone 12 新機預購量較上一代倍數增加，樂觀看總銷量有望超越 iPhone 6 盛況，且帶動 ARPU(每用戶平均收入) 值成長，不過今年供貨受疫情影響較吃緊，首波新機幾乎賣光，電信商預估最快一個月內滿足需求。

新機預購倍數成長 有望超越 iPhone 6 盛況

中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 與台灣之星今日同步舉行新機開賣活動，對於今年新機銷量，電信業者均表示，iPhone12 預購量超乎預期。其中，台灣大預購量較去年成長 2-3 倍；遠傳則高出 3.2 倍。

據統計，2014 年蘋果推出 iPhone 6，台灣總銷量達到 170 萬支掀起一波換機潮，後續 iPhone 新機銷量也難超越，對此，遠傳執副尹德洋表示，由於 2014 年遇上 3G 轉 4G，加上蘋果首次推出大螢幕手機，預期今年 4G 升級 5G 下，iPhone 12 有望持平或超越 iPhone 6。

中華電董事長謝繼茂同樣樂觀看待，iPhone 12 銷量將超過 iPhone 6；台灣之星總經理賴弦五認為，上一代 iPhone 11 系列在降價刺激下，銷量不俗，並帶動蘋果在台市佔率攀升至 20%，預期今年在 5G 刺激下，iPhone 12 銷量有機會超越 iPhone 6。

新機供貨吃緊 最快一個月內滿足需求

今年 iPhone 12 供貨量較往年吃緊，謝繼茂指出，從今年 iPhone 12 到貨來看，iPhone 12 多於 iPhone PRO，不過初期果粉對大尺寸的 iPhone PRO 需求量較大，儘管出現供貨缺口，但將持續與蘋果爭取新機，預估一個月內可滿足消費者需求。

林之晨指出，受到疫情影響，整體供貨量不明朗，其中 iPhone PRO 供貨量最吃緊，預估會出現 2-3 周的供貨空窗期；井琪指出，首批新機到貨量確實比去年少一些，但供貨吃緊一向是蘋果的行銷策略，不過未來每周都會有新機陸續到貨，預期 11 月中旬過後，能滿足消費者需求。