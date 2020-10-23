【Wen姐筆記】量不出低價股撐人氣 衝關射門等奇襲？

台股昨日演出拉尾秀，雖然成交量能還是放不出來，但控盤點火低價股撐盤，聯電、華邦電等昨日成為維繫人氣焦點，大盤昨日以 12917.03 點作收，成交值微增至 1719 億元。多方緊抓控盤權，不過巧婦難為無米之炊，要衝關射門，量增仍是必要條件。如果想發動奇襲，台積電，以及下周將召開法說會的聯發科，將舉足輕重! 關鍵點位為 12865、12919 與 12953 點。

短多要抓住控盤權，12865 點務必守穩，12900 點關卡最好能夠站穩，兩端哨站為 12888 與 12919 點，當然要展現挑戰 13000 點的企圖，最大的關前壓力區為 12953 點! 突破 12953 點，才可正式起腳射門，13000 點兩端哨站為 12985 與 13013 點! 如多方又棄守 12865 點，意味指數仍將以區間為主，恐回測 12831 與 12800 點大關，12800 點兩端哨站為 12813 與 12777 點，如失守仍得提防進入月線攻防，12747 與 12700 點關卡將是多空疆域攻防區。12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點。

距離美國總統大選揭曉進入倒數 10 個交易日，儘管新台幣持續維持強勢，但外資態度搖擺不定，昨日又出現回聯電且大買台灣 50 反一的動作。在美國總統大選前，不論美股或台股，即使創高恐也難站穩，因此選前關前震盪，也不是壞事! 可靜待選後多空攤牌表態，力道才夠強!

在台股部分，短線上仍可聚焦法說相關個股，下周開始進入法說高峰期，旺宏、聯電、台達電、友達等都將接棒登場，其中下周壓軸場為聯發科法說，法說前後可留意相關個股與所代表族群的法人籌碼，搭配技術面掌握第 4 季的作帳潛力股! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)