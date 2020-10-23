【群益投顧】市場觀望，全場盤下狹幅震盪走勢

一、盤勢分析

今 (23) 日台股在聯電、台積電開高帶動下，指數開高進逼萬三關卡，最高來到 12963 點，但旋即回檔翻黑，全場呈現盤下小跌膠著態勢。短線而言，除非美股、美國總統相關議題 (新刺激方案等) 有重大變化，否則近日台股應屬上檔阻力相對大、亦不排除有短線拉回修正壓力的結構，因為包括 10/19 以來相對美股震盪下跌、台股逆勢緩步攀高，且相對蘋果新機出台後，近日蘋概相關成為台股重要人氣匯聚方向，但蘋果股價反而在第二波秋季發表會後，迄今呈現震盪回跌走勢；相關與美股負乖離態勢，形成短線牽制效應，也導致雖然昨 (22) 日聯電 ADR 大漲 8.55%，台股大盤今日反在開高後，遭逢不小賣壓。

二、盤勢預估

台股今日的逆勢小回，雖一定程度釋放相對基期偏高壓力，但在美股於選前呈現偏弱的觀望氛圍下，短線台股上檔空間應仍不大。對應這樣的短線指數格局，今日盤面持續呈現主流失焦，個別非指數連結的小股或者族群表現的態勢。今日盤面相對強勢族群，包括非電的生技醫療、運輸相關，及電子的太陽能股等，其共通之處為受短期或者中期股價基期的挹注，但迥異之處則在於，部分個股族群主要是迴避指數空間的偏投機題材炒作為主，但有些海運股、太陽能個股，在營運回溫優於市場預期下，也獲得一定買盤的持續追蹤。揚智 (3041) 今日股價跳空強漲鎖漲停；機上盒晶片廠揚智近年積極轉型，拓展智慧家居領域，董事長表示，明年 AI 兩款新品包括語音智能晶片、掃地機器人，將放量出貨，有助營收規模放大，虧損可望再收斂；此外，針對市場傳，該公司正建立 WiFi 6 團隊，將於明年 6 月量產出貨相關產品，公司則澄清否認。7 月以來股價逆勢震盪下跌的力成 (6239)，近日因市場傳掉單的疑慮進一步連續走跌，董事長在昨(22) 日在法說會上表示，力成目前本益比只剩 9 倍多，股價遭法人低估，也低估力成尋求全球封測大廠的實力，相關消息挹注力成今日股價跳空強漲、盤中大漲 8% 上下。大同 (2371) 於週三 (21 日) 完成股東臨時會召開，並選出本屆董事，證交所表示，全體股東之表決權已獲平等對待下完成行使，股票變更交易方法原因已消滅，今 (23) 日起恢復正常交易；大同股價於週三股東臨時會當日上下大幅震盪後，在三圓建設陣營 (市場派) 拿下 7 席大獲全勝後，昨日與今日連二交易日大漲。華邦電 (2344) 受惠子公司併購效應發酵，推升 9 月與第三季營收雙雙改寫歷史新高；華邦電近期也傳出多項利多，除 Chromebook 熱銷激勵相關晶片出貨暢旺外，外傳原本與其共同供貨蘋果手機 NOR Flash 訂單的中國大陸 MCU 大廠兆易創新 (GigaDevice) 因中美科技爭端，遭蘋果減少下單，帶動華邦電業績受惠轉單效應。

三、強勢股

電子：

揚智 (3041)、同致 (3552)、華邦電 (2344)、廣運 (6125)。

非電子：

大同 (2371)、岱宇 (1598)、麗清 (3346)、保瑞 (6472)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據