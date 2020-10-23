【富蘭克林華美】財報消息干擾，科技股為關注重點

受財報消息干擾，美股與台股連動較高，加權股價指數開低走低，周五收小黑 18.21 點或 - 0.14%，收 12,898.82 點，成交量 1,516.55 億 (台幣)。(資料來源：證交所，10/23)。富蘭克林華美投信認為，本周又進入超級財報周，大型權值股表現備受注目，台股由科技半導體類股領軍下檔有限，建議投資人挑選具業績支撐的個股，亦可多元產業配置，以分散風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台灣經濟第二季落底後，目前持續朝復甦之路前進，但因美國總統選舉與超級財報周登場，市場難免因消息面變化，影響股價波動與投資信心。而已知電子類股如: 半導體 / 晶片 IC 設計、印刷電路板 PCB、高速運算與雲端類等仍為投資主軸，另外前三季仍因疫情影響，居家防疫概念股如健身器材、自行車類等訂單可望持續受惠。

進一步觀察盤勢，周書玄也分析，全球市場皆關心美國總統大選會由拜登或川普勝出，選情膠著詭譎多變，實際開票結果仍待 11 月 4 日選後結果公布，才塵埃落定，但原則上，無論兩黨哪一邊勝選，美股將回歸基本面格局，市場只怕會有選舉結果遲遲不能確定之變數。

操作策略上，周書玄分析，除上述電子股外，傳統類則看好政策推動的環保節能減碳、風力發電等議題，為中長期趨勢；此外，消費旺季來臨，貨運需求供不應求，貨運報價持續上漲，而也因國外疫情挑戰仍嚴峻，如: 居家防疫、健身器材、自行車、電子商務類等亦為布局重點。

富蘭克林華美投信認為，美國總統大選前，台股大盤仍難脫離震盪整理格局，投資人於選前布局操作應該選股不選市，並留意波動風險，建議選擇具業績成長、股價修正後具投資價值者，可逢低分批加碼，並避免重押單一產業，或是利用台股基金持續定期定額，中長期布局。

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