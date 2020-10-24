陸股甩疫情陰霾重啟漲勢 挑選標的掌握兩大原則

中國逐漸擺脫疫情陰霾，經濟動能重啟反彈，法人表示，在基本面轉強的利多優勢下，陸股投資前景相對具優勢，挑選標的可考慮適量選擇估值水平相對較低、漲幅相對落後的價值型股票。

中國大陸股市今年以來表現亮麗，由於當地疫情得到控制加上商業活動迅速重啟，大陸經濟增長動能明顯復甦，帶動當地股市表現超越其他地區市場，今年以來到 9 月底止，A 股市場 CSI 300 指數上漲 14%，離岸 MSCI 中國指數上漲 16%，遠遠超越美國 S&P500 指數的 6% 以及 MSCI ACWI 全球指數 2% 的漲幅。

富達投信表示，陸股上漲主要驅動力是來自於估值提升，尤其是成長股部分，在消費、科技及醫療類股過去一年共上漲 76%，遠遠領先傳統價值型股票；這也帶動成長股相對於價值股的估值溢價達到歷史高位。

富達投信指出，在疫情影響下，科技醫療等類股本身所受的影響較小，而且受益於結構性需求帶動，投資者憧憬這些類股的成長前景，給予更高的估值。相較之下，傳統價值型股票中，石化行業受累於油價下跌以及能源需求減少，銀行股也擔憂壞帳準備升高與金融業讓利政策等影響，因此這類傳統價值型股票不受投資者青睞。

隨著中國經濟活動逐漸復甦，可望提供有利於價值型股票表現空間，部分價值型股票固然面臨一些逆風，但仍有些優質公司的業務依舊穩健，當前便宜的估值水平提供逢低布局的機會。