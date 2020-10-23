華碩9月每股賺5.04元 Q3筆電出貨年增45%

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (23) 日公告 9 月自結，受惠遠距商機、宅經濟持續發酵，單月純益達 37.39 億元，年增 62.02%，每股賺 5.04 元，華碩表示，第 3 季整體筆電出貨量年增 45%，優於產業平均，其中，電競產品出貨量、營收年增均超過 80%。

華碩指出，後疫情新生活常態持續帶動個人電腦需求成長，動能看旺到年底，筆電仍供不應求，加上新平台產品第 4 季也將逐步放量，對未來數季營運維持正面看法，估今年全年筆電、主板等零組件出貨都將成長雙位數，也將加速推進板卡及電腦產品創新，進一步整合軟硬體、AI 技術。

另一方面，華碩近年持續執行品牌金三角策略，以設計思維、用戶推薦度、市場定位為三項主軸，開拓產品、設計與服務，華碩指出，除強化台灣、東南亞市場外，歐美市場用戶推薦度也逐步提升，以美國市場為例，第 3 季消費型、商用、電競電腦出貨皆較去年倍增，成長動能顯著。

華碩第 3 季品牌營收達 1186.06 億元，季增 41.05%、年增 37.78%，創近 19 季新高，累計前 9 月品牌營收 2654.12 億元，年增 16.4%。