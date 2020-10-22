〈宏碁展望〉筆電仍供不應求客戶持續追單 將備足關鍵零組件穩出貨

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (22) 日表示，在遠距商機新常態持續發酵下，筆電仍供不應求，能見度看到明年，近期客戶追單力道持續加強，甚至直接預付貨款搶下單，宏碁也積極備妥關鍵零組件，維持穩定出貨，並努力縮短交貨時間。

陳俊聖表示，筆電需求仍相當強勁，客戶積極下單，日前更有國家教育部次長親自來信，第一批筆電還沒全部出貨完畢，就急追第二批訂單，甚至預先支付貨款，目前客戶需求與實際可供貨的缺口，仍高達 3 成。

陳俊聖指出，零組件供應仍吃緊，但並不是供給不足而是需求太旺，上游零組件廠考量成本，近年並未大幅投資擴產，導致現在供給不足的現象，宏碁將擴大備妥關鍵零組件，力求出貨順利，並要求可縮短出貨時間。

陳俊聖表示，過去筆電組裝完成後，到上機空運出貨約需一周時間，但客戶急催單，目前已將時間縮短至 2-3 天，縮短筆電在倉庫的時間，盼可縮短 1 天以內就完成上機出貨。

宏碁共同營運長黃資婷則指出，董事長要求逐月提升出貨將使命必達，目前進度也符合預期，但最大壓力在供應鏈，持續看好明年遠距商機延續，加上換機潮效應，整體需求可望不淡。