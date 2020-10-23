〈美股盤前要聞〉市場仍聚焦紓困協議 美股期貨小漲

市場主要仍聚焦在新一輪紓困方案的談判進展，美國總統大選前的最後一場總統辯論結束，不過未見金融市場出現太大反應，週五 (23 日) 美股期貨小漲。英特爾公布第三季財報，數據中心營收意外下滑後，英特爾盤前價股價下挫。

1. 焦點仍在紓困計劃上 美股期貨小漲

投資者關注的焦點仍是美國新一輪紓困計畫能否在總統大選前達成協議。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 仍在試圖就近 2 兆美元的新一輪刺激計劃的細節敲定協議。許多參議院共和黨人仍然反對白宮提出的救濟方案。

佩洛西在新聞發布會上表示：「我們將繼續進行談判，我希望我們能夠達成協議。」她在先前曾表示希望在大選日之前敲定新的紓困方案。

道瓊期貨在週五上漲 0.39%，標普 500 期貨漲 0.35%，斯達克 100 期貨漲 0.22%。

2. 英特爾 Q3 獲利達標 但數據中心業績疲弱

英特爾公布了會計年度第三季財報，獲利達到預期，但資料中心業務出現新的疲弱跡象，並預測了第四季前景的銷售疲弱，該股在週五 (23 日) 盤前交易中下跌近 10%。

英特爾第三季度的營收和淨利均達到了華爾街的預期，營收年減 4% 至 183.3 億美元，略高於分析師預期的 182.5 億美元，但其資料中心部門的營收下跌了 7%，至 59.1 億美元，低於市場預期的 62.1 億美元。

英特爾表示，由於新冠肺炎疫情大流行，來自企業和政府的營收在經過連續兩季成長超過 30% 後，第三季下跌 47%，但雲端營收成長 15%，該單位平均銷售價格較去年同期下降 15%。

英特爾預估第四季營收約為 174 億美元，與分析師的預期相符，但較去年同期下跌 14%。

3. 美總統選舉辯論

美國大選再 12 天就要登場，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登於當地週四晚間舉行美國總統大選前最後一場辯論，兩人一開頭就川普政府防疫表現、拜登家族與中國關係這兩個最受矚目的問題展開攻防，在新推出的麥克風靜音規定下，候選人發言有秩序得多。

政治評論專家在辯論結束後表示，整體而言，並未出現改變這場選舉走向的引信：整體而言，兩人的政策和論點，與第一場辯論並無太大出入，差別在於這場選舉可以清楚聽見兩人的政見。

4. 瑞德西韋獲 FDA 核准為全美唯一新冠藥物

美國食品藥品管理局 (FDA) 周四 (22 日) 批准吉利德科學公司 (GILD-US) 的瑞德西韋 (Remdesivir) 作為新冠肺炎住院患者用藥，成為美國唯一且全面核准的新冠藥品，吉利德股價在盤前交易中一度上漲 5.65%。

FDA 早在 5 月已經批准瑞德西韋的緊急使用授權 (EUA)，以縮短病程。美國總統川普 9 月確診後，接受治療期間也曾使用瑞德西韋。

吉利德表示，瑞德西韋將用於 12 歲以上住院病患。根據吉利德，瑞德西韋在全球將近 50 個國家核准，暫時可用於治療新冠肺炎。

5. 富國銀行考慮出售資產管理部門

消息人士指出，富國銀行 (WFC-US) 考慮出售旗下資產管理，是富國銀行執行長 Charles Scharf 新上任一年以來最大的一次內部改組。富國銀行盤前交易中上漲 1.08%。

內部人士指出，截至 6 月底富國銀行資產管理部門總計資產管理規模約 5780 億美元，該部門出售價值約高於 30 億美元，目前有幾家資產管理與私募公司正與富國銀行洽談中。

這跡象顯示經歷產品銷售醜聞後，Scharf 試圖扭轉富國銀行的情勢，力求大刀闊斧刪減成本。他曾表示已經設下長期撙節目標，每年節省 100 億美元成本。