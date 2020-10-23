〈美股早盤〉三大指數開盤續揚 英特爾暴跌逾10%拖累費半

除費城半導體指數外，美股其餘三大指數週五 (23 日) 開盤走揚，道瓊工業指數漲 52 點或 0.2%，那斯達克指數開盤上漲 0.1% 後走低，標普 500 指數漲 0.3%。

費半週五開盤跌近 1%，由英特爾 (INTC-US) 領跌。因數據中心獲利不如預期，英特爾開盤重挫逾 10%。

眾所矚目的美國總統大選終場辯論已在週四正式落幕，儘管雙方仍針鋒相對，本次辯論的失控程度已較上次好轉，民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 與現任總統川普 (Donald Trump) 主要就防疫措施、氣候變遷、國家政策等議題斡旋，並針對中國議題展開激辯，但兩者的言論往來似乎未對市場帶來較大影響。

另一方面，兩黨紓困案談判仍持續進行。美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四 (22 日) 表示，與白宮的紓困案談判正取得進展，可能很快就會敲定法案。

據佩洛西說法，和梅努欽在分配測試和追蹤資金方式，以確保學校和經濟安全恢復上已接近達成協議，但雙方仍有三大癥結尚未解決，包含：民主黨要求向州和地方政府提供援助、學校撥款、共和黨堅持為企業提供責任保護。

既使部分市場分析認為，大選前達成協議的機率較小，能源及銀行等對經濟前景較敏感的板塊本週仍跑贏大盤。標普能源昨 (22 日) 收盤時上漲 4.16%，銀行股收漲 1.88%，標普 500 指數昨日收漲 0.52%。

接下來將焦點轉向美國疫情。週四 (22 日)，美國單日確診病例報 7.2 萬例，創下 7 月下旬以來最高水平，同時也是疫情爆發以來第三高的單日新增確診數，疫情擴散憂慮再起。

歐洲部分，因二波疫情延燒導致各國政府採取嚴厲的防疫封鎖措施，該地經濟前景似乎更加黯淡。諮詢機構 IHS Markit 週五 (23 日) 最新數據顯示，10 月歐元區綜合 PMI 跌至 49.4，顯示製造業和服務業活動正在下滑。

截至台北時間週五 (23 日)21 時許：

道瓊指數上漲 51.87 點或 0.18%，暫報 28415.53 點

那斯達克上漲 11.00 點或 0.10%，暫報 11517.00 點

標普 500 指數上漲 10.87 點或 0.31%，暫報 3464.36 點

費半下跌 22.07 點 - 0.93%，暫報 2348.38 點

台積電 ADR 下跌 0.39% 至每股 88.87 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.863%

紐約輕原油上漲 0.10% 至每桶 40.68 美元

布蘭特原油上漲 0.14% 至每桶 42.52 美元

黃金上漲 0.36% 至每盎司 1911.50 美元

美元指數下跌 0.21% 至 92.765 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 11.21％，至 47.86 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EPS：年減 25% 至 1.02 美元

營收： 年減 4% 至 183 億美元

純益： 43 億美元

毛利率： 53.1%

營業利益：51 億美元

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EPS：年減 22% 至 1.11 美元 vs. 1.11 美元 (Refinitiv 調查的共識)

營收： 年減 4% 至 183.3 億美元 vs. 182.5 億美元 (Refinitiv 調查的共識)

純益： 47 億美元

毛利率： 54.8%

營業利益：54 億美元

吉利德科學 (GILD-US) 早盤上漲 3.66％，至 62.89 美元。

繼年初的緊急使用授權 (EUA) 後，美國食品和藥物管理局 (FDA) 週五 (23 日) 再批准吉利德的瑞德西韋 (Remdesivir) 作為新冠肺炎患者的治療藥物，成為全美首個獲准的新冠肺炎藥物。

吉利德發布聲明表示：「Veklury(瑞德西韋品牌名) 已是全美首個，也是唯一獲 FDA 批准的新冠肺炎治療藥物。」儘管初期產量仍短缺，吉利德稱隨著產能持續擴大，目前該藥物已在全國各地醫院廣泛使用。

美國運通 (AXP-US) 早盤下跌 2.88％，至 101.77 美元。

Q3 財報關鍵數據：

營收：87.5 億美元，年減 20%，高於 Refinitiv 預期的 86.2 億美元

淨利：10.73 億美元，年減 39%

每股淨利 (EPS)：1.3 美元，年減 38%，低於 Refinitiv 預期的 1.35 美元

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 21:45 將公布美國 10 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 53.4，前值 53.2

台北時間晚間 21:45 將公布美國 10 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 54.6，前值 54.6

台北時間晚間 21:45 將公布美國 10 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 54.3

華爾街分析：

針對今日總統辯論，Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 認為雙方僅鞏固了基本盤，儘管認為市場高估了「藍潮」的可能性，但基本上，這場辯論不會改變投資人對拜登勝選的期望。

Gateway Investment Advisors 首席投資策略師 David Jilek 表示，該公司現在不鼓勵任何人嘗試做任何大膽的事情，警告當前的金融市場仍可能發生任何事情。

Janus Henderson Investors 多重資產負責人 Paul O’Connor 則表示：「市場發出的訊息為，財政刺激措施即將到來，這將對美國經濟增長帶來正面影響。」O’Connor 認為大選過後，很大可能將由民主黨掌控白宮及參眾兩院，提振明年出台新紓困案的樂觀情緒。