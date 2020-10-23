高通攜手Jacoti 提供高品質聽力增強解決方案

高通 (QCOM-US) 今 (23) 日宣布，將與音訊科技公司 Jacoti 合作，將 Jacoti 的聽力增強軟體，導入高通 QCC5100 系列超低功耗藍牙單晶片，可望提供精確個人化助聽效果，以及增添的安全功能。

高通表示，今年使用現況研究報告發現，有四成受訪消費者對於提供自動助聽功能的耳塞表示興趣，為因應需求，結合 Jacoti 的醫療專業與高通的工程能力，提供高品質的聽力增強解決方案。

高通技術公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理 James Chapman 認為，藉由與 Jacoti 合作，可望為終端使用者帶來差異化與更豐富的使用者體驗。

Jacoti 執行長暨創辦人 Jacques Kinsbergen 也表示，雙方合作以聲力學為基礎，結合高通平台，為使用者改善音訊體驗，讓全球聽障人士都能取得並負擔得起最新的聽力解決方案。

Jacoti 指出，公司擁有可自主執行的聽力測試，能夠產生多種音調與頻率，查出使用者的最低感知音量，接著系統可為左耳與右耳產生兩個聽力圖，根據個人聽力作出使用者的個人聽力建議。

高通表示，此次裝置可運用軟體在聲音傳入使用者耳朵前先行攔截，然後根據使用者的聽力程度，調整至適當頻率，防止使用者暴露在可能會造成聽力損傷的聲音中，實現清晰、安全、以及愉悅的聆聽體驗。