 1

小摩：疫苗到位後 這些股票將成空軍狙擊目標

鉅亨網編譯羅昀玫
小摩：疫苗到位後 這些股票將成空軍狙擊目標。(圖片：AFP)
小摩：疫苗到位後 這些股票將成空軍狙擊目標。(圖片：AFP)
Tag
新冠疫苗新冠疫苗COVID-19動量股價值股拜登川普金融能源大選總統大選獲利了結資本利得稅股市美股輝瑞莫德納摩根大通美國大選美國食品藥品監督管理局FDA

摩根大通 (小摩) 週五 (23 日) 表示，新冠疫苗準備就緒後，這些股票將成為空軍狙擊的目標。

全球新冠肺炎疫苗研究陸續衝刺前近，成千上萬的人正在接受疫苗的人體接種試驗，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 週四批准吉利德 (GILD-US) 的瑞德西韋，成為美國唯一且全面核准的新冠藥品。

輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 預測旗下研發的新冠候選疫苗可能在今年底準備就緒，至少可以有限度地供應。若疫苗足夠有效，這對經濟來說無疑是一個好消息，但對於股市，那一些受惠疫情的股票恐將遭遇「大賣空。」

摩根大通策略師列出了一份清單，摩根大通稱，這些股票處於動能的上層且倉位密集，隨著消費者和企業活動走向正常化，其獲利可能大幅下滑。

(圖片：川普推特)
(圖片：小摩)

該清單上列有視訊會議服務平台 Zoom (ZM-US) 和一些不太知名的公司，比如教科書租賃學習平台 Chegg (CHGG-US) 和美國園藝和寵物產品生產及經銷商 Central Garden & Pet (CENTA-US)。這類股票今年的表現比標普 500 指數高出約 9%。

小摩策略師還討論了美國大選，包括與民主黨候選人拜登勝選有關的一籃子股票，今年表現優於川普連任的股票 66%。

小摩提到：「鑑於這兩者間巨大差異，類似於動量股和價值股，加上我們預期新冠風險可能會在大選後下降，因此我們認為，在未來一段時期內，越來越有必要對價值股進行論證。」

市場普遍認為川普政府主張放鬆金融業監管、鼓勵石化能源發展，小摩認為：「能源和金融等類股很可能是川普連任的主要贏家，並且可能出現大幅空頭擠壓。 在拜登勝選情況下，投資人也可能會看到動量股獲利了結，尤其是當投資者開始以更高的資本利得稅價格進行定價時。」

相關個股

吉利德科學公司US-GILD輝瑞US-PFEModerna Inc.US-MRNAZoom Video Communications Inc. Class AUS-ZMChegg Inc.US-CHGGCentral Garden & Pet Company Class AUS-CENTA

相關新聞