居家趨勢完接年末旺季 玩具巨擘美泰兒稱需求「暴增」

國際玩具巨擘美泰兒 (Mattel)(MAT-US) 近日公布第三季財報，成果再次優於華爾街預期，執行長 Ynon Kreiz 週五 (23 日) 表示，隨著年末購物旺季的來臨，正竭盡全力滿足玩具暴增的需求。

Kreiz 接受 CNBC 訪問表示，「消費者對玩具的龐大需求超出我們得預期，需求激增下，我們現在正在全力滿足訂單。」他預估今年年末購物旺季比往年更強，目前雖已解決疫情期間的庫存問題，但零售店的庫存比去年同期要少，正努力避免出現產品短缺。

Kreiz 提到，疫情爆發的居家辦公與學習期間，玩具成了筆電等電子產品以外的搶手貨，使各地零售商被迫填補更多玩具庫存。這趨勢也使美泰兒第三季營收成長 10% 至 16 億美元，每個產品細項均成長近 30%，淨利報 3.16 億美元，是疫情爆發前的四倍，調整後 EPS 則飆升至 95 美分，而芭比娃娃銷量年增 22%。

儘管今年受疫情影響導致數百萬美國人失業，但研究機構 NPD 仍預測，家庭中尤其是較富裕的家庭，今年因減少假期和旅行支出，而有多餘的錢消費玩具。

Kreiz 說：「芭比娃娃的需求成長 50%，證明了品牌的實力與動能。」

展望未來，美泰兒預估 2020 整年營收將與去年持平，調整後的淨利率將上升至 49%，除玩具銷售外，未來在智慧財產權的獲利也將持續提升，目前有 10 部電影正在開發中，但尚未確定任何發行日期。

美泰兒股價周五收盤大漲 9.56% 至每股 14.16 美元。