新無線充MagSafe顧客須知藏密辛 國外科技網站熱議
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蘋果 (AAPL-US) 先前於 iPhone 12 發布會同步推出的 MagSafe 無線充電系列令果粉滿心期待，然而產品資訊和顧客使用須知於週五 (23 日) 公開之後，引起國外科技網站一陣熱議。
蘋果在 MagSafe 文件中明確指出， MagSafe 無線充電並不強制搭配 20W USB type-C 插座，也可使用至少 12W 的電源插頭。不過，使用功率低於 20W 將會使充電變慢，意味著使用 15W 的 MagSafe 充電勢必得搭配 20W USB type-C 插座，才能達到最佳充電效果。
科技網站 MacRumors 對舊款 iPhone 對 MagSafe 充電器與 7.5W Qi 無線充電 (包含 Belkin 系列) 進行數次評測，發現 iPhone XS Max 在電池僅剩 1% 且處於飛航模式時，7.5W Qi 無線充電時皆能充至 25% 至 26%，然而，使用 MagSafe 充電器卻只有 13% 至 14%。
除充電效能外，蘋果表示 iPhone 用戶在使用前需移除手機和 MagSafe Charger 之間的所有物品，諸如信用卡、護照、甚至是新款 iPhone 皮革錢包也包含在內，否則可能破壞物品的磁條或 RFID 晶片。
另外，蘋果針對 MagSafe 充電器與保護殼使用方式加上註記，內容提到 MagSafe 充電器可能會在皮製保護套上留下圓形痕跡，但未註明其他材質是否受影響。不過 MacRumors 報導指出，一些蘋果用戶則已經發現矽膠套上也留有 MagSafe 充電器的痕跡。
以下為蘋果 MagSafe 的顧客建議：
- 請勿在 iPhone 和 MagSafe 充電器間放置信用卡、保全識別證、護照或鑰匙圈等物品，因為這可能會損壞其中的磁條或 RFID 芯片，如果您的保護殼中裝有這些敏感物品，請在充電前將其取出，或確保它們不在設備和充電器之間。
- 與其他無線充電器相同，iPhone 充電時，iPhone 或 MagSafe 充電器可能會略微變熱，因此為了延長電池壽命，如果電池溫度過高，可能需要將充電限制在 80% 以上。
- 當大量使用後，iPhone 或 MagSafe 充電器可能會變熱，且充電可能需要更長的時間，可待溫度下降時再進行充電，或是將 iPhone 和充電器移到陰涼處。
- 當您透過 Lightning 同時為 iPhone 供電時，您的 iPhone 將無法進行無線充電，而是藉由 Lightning 接口進行充電。
- 需了解如何清潔 MagSafe 充電器。
- 如果在用 MagSafe 充電器充電時將 iPhone 放在皮套中，皮套可能會從留下圓形印記。