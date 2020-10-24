新無線充MagSafe顧客須知藏密辛 國外科技網站熱議

蘋果 (AAPL-US) 先前於 iPhone 12 發布會同步推出的 MagSafe 無線充電系列令果粉滿心期待，然而產品資訊和顧客使用須知於週五 (23 日) 公開之後，引起國外科技網站一陣熱議。

蘋果在 MagSafe 文件中明確指出， MagSafe 無線充電並不強制搭配 20W USB type-C 插座，也可使用至少 12W 的電源插頭。不過，使用功率低於 20W 將會使充電變慢，意味著使用 15W 的 MagSafe 充電勢必得搭配 20W USB type-C 插座，才能達到最佳充電效果。

科技網站 MacRumors 對舊款 iPhone 對 MagSafe 充電器與 7.5W Qi 無線充電 (包含 Belkin 系列) 進行數次評測，發現 iPhone XS Max 在電池僅剩 1% 且處於飛航模式時，7.5W Qi 無線充電時皆能充至 25% 至 26%，然而，使用 MagSafe 充電器卻只有 13% 至 14%。

MagSafe 充電器與 7.5W Qi 無線充電在舊 iPhone 上充電效能評測 (圖: MacRumors)

除充電效能外，蘋果表示 iPhone 用戶在使用前需移除手機和 MagSafe Charger 之間的所有物品，諸如信用卡、護照、甚至是新款 iPhone 皮革錢包也包含在內，否則可能破壞物品的磁條或 RFID 晶片。

另外，蘋果針對 MagSafe 充電器與保護殼使用方式加上註記，內容提到 MagSafe 充電器可能會在皮製保護套上留下圓形痕跡，但未註明其他材質是否受影響。不過 MacRumors 報導指出，一些蘋果用戶則已經發現矽膠套上也留有 MagSafe 充電器的痕跡。

以下為蘋果 MagSafe 的顧客建議：