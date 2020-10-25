華爾街大佬葛拉漢：美股離泡沫破裂可能只剩數周

以發布市場大跌預警而聞名的華爾街大佬葛拉漢 (Jeremy Grantham)，近日再度提出警告，表示美股正處於前所未有的泡沫中，且距離破裂可能只有數週或數月。

葛拉漢受訪時稱，目前美股是歷史上首次在經濟不景氣下反彈，本益比處於史上最高水平附近，市場中的一切都被高估，此時投資無異是在玩火。

葛拉漢進一步指出，現在每股中瘋狂的故事無所不在，最典型例子就是「特殊目的收購公司」（SPAC）的崛起。SPAC 本質在於「你給我錢、相信我，我會用它做有用的事」，正顯示市場處於極度投機狀態。

此外，赫茲租車 (Hertz)、特斯拉 (Tesla) 的瘋狂股價表現，也是相同道理，儘管葛拉漢坦言特斯拉是非常優秀的企業，仍認為股價漲得不合理。

葛拉漢警告，美股將以糟糕的結局收場，泡沫破裂可能在數週或數月內發生，市場會因為過高的本益比吃上苦頭，並指出已將管理的 75 億美元投資組合轉為淨空頭。

81 歲的葛拉漢是 GMO 公司創辦人，過去最著名的兩次預警，分別是 2000 年網路泡沫破滅及 2008 年金融危機前，他都準確預測並躲過風暴。

對於未來建議，葛拉漢認為交易員應賣出美股，買進新興市場股票，因為這種資金轉向可能會長達數年。