專家：美企供應鏈持續遷離中國 無論白宮由誰當家

PwC 美國總裁 Tim Ryan 周五 (23 日) 表示，無論川普還是拜登贏得 11 月 3 日美國總統大選，美國企業都會繼續把供應鏈遷出中國，受益者將是東南亞國家、墨西哥和美國本身。

Ryan 表示，該公司最近的調查顯示，雖然美企供應鏈依賴中國的問題一開始由美國總統川普拋出，但疫情爆發之後，企業界愈來愈重視這個問題。

他說：「COVID 真的讓焦點... 聚集在供應鏈風險上，正在發生的情況之一是降低供應鏈風險 (的議題) 已經提升到董事會層級。供應鏈集中在中國的程度，在歷史上前所未見。」

PwC 上月發布對 578 名美國企業主管的調查，將近 46% 受訪者表示「強烈同意」美國政府應該提升「不可或缺」產品的產量，以幫助國內經濟。尤其在疫情爆發後，醫療設備和藥品受到極大重視。

疫情爆發雖然讓企業更重視供應鏈的風險，卻也干擾到一些已經開始調整供應鏈的企業。例如 Roomba 吸塵器製造商 iRobot 為了避開關稅，把生產轉移到馬來西亞，原本目標今年底完成，但進度大受影響，預估完成時間推遲到 2021 年。

Ryan 表示，擔心川普主政帶來貿易戰風險的受訪主管，雖然略多於擔憂拜登執政，但針對「無論是誰主政，中國都將面臨更多貿易限制」的問題，有將近 30% 受訪者的回答是「強烈同意」。

Ryan 說：「美中關係依然至關重要，中國是很大的市場，企業必然會繼續投資中國。但和以往相比，確實有更多美國企業計劃分散投資，這股趨勢未來幾年仍將持續。」