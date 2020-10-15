日本政府推南向政策 撒錢鼓勵日企供應鏈布局東協

日本政府為改變日企在供應鏈方面過度依賴中國的局面，決定大幅擴張補助金的支出，以幫助日企在東南亞各國的布局，最快在年內就會擬定經濟對策。也由於美國針對中國華為等企業施以禁令，日企在供應鏈方面也被迫走向多樣化。

當中國的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情早全球一步爆發之時，中國的零件供應出現停滯，日本的汽車生產也受到影響。

美國總統川普在通訊設備的取得問題上，也以資安為由要求包含日本在內的盟國排除中國製品，要各國在供應鏈方面進行重新檢討。

中國方面也採取對抗手段，打算對中國國內所生產的產品，在出口方面進行嚴格控管。而在中國設有據點的日企們，今後也很有可能被捲入戰局，在中國製造的產品有可能面臨無法出口的風險。為此，日本政府也判斷日企有必要分散生產據點。

為避免落人口實，日本政府沒有明確表明要日企移出中國，以免招來「扭曲自由貿易行為」的批評。日本政府以整體東協 (ASEAN) 為對象，在日企於供應鏈進行多管齊下的布局時提供補助金。在相關規定上，若某日企從某個國家全面撤退、改至其他國家成立據點，則很有可能不會將之列入補助對象。

舉例來說，留下在中國的據點，於別的國家設立新工廠就會被視為「供應鏈的分散」，而給予補助。

日本首相菅義偉日前表示他將於月底時訪問越南，也預定造訪印尼。希望促成在東南亞各國的投資活動。

在補助政策方面，日企於特定國家所集中進行生產的產品就符合規定。為了在其他國家生產而進行投資時，大企業將可拿到 1/2 費用的補助，中小企業可拿到 2/3 的補助。日本關西大學教授渡邊賴純認為，從世界貿易組織 (WTO) 規定的觀點來看，如果不是針對特定企業來進行補助、而是有客觀的支援基準，應該不會有問題發生。

根據日本貿易振興機構 (JETRO) 說法，製造業在每年支付給作業員的基本薪資方面，印尼及越南只有中國 (9962 美元) 的一半水準，對日企而言具有誘因。

在安倍晉三執政時期，於 2020 年度第 1 次的補正預算案編列 2200 億日圓，要幫助日企返回日本生產。累計有超過 1700 件的申請，有 57 件 (574 億日圓) 獲得認可。而申請總額則是超過了預算 10 倍。

在 1 次補正案中，有關日企將生產據點分散到東南亞的補助金，也編列了 235 億日圓。6 月為止的 1 次募集共有 30 個案件審理當中，該項政策還需進行推廣以打開認知度。

菅義偉在上任日本首相之前，就曾以疫情下的汽車業為例，強調零件供應鏈必須進行檢討、不能倚賴單一國家。在他上任後的首度出訪，也相信會對於供應鏈的分散佈局向內外表態，在經濟對策方面也會籌措相關預算。