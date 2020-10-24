美國匯率報告 傳延至大選後公布

美國財政部半年一度的匯率報告通常在 4 月和 10 月發布，不過今年迄今，4 月的匯率報告仍未出爐。消息人士透露，這份延宕多時的報告，可能要到 11 月 3 日美國大選過後才會發布。

路透報導，報告之所以推遲出爐，年初是因為新冠肺炎疫情爆發，最近則是由於財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 投入和民主黨人的財政刺激協商，現在又遇到大選臨近。

財政部 1 月將中國移出匯率操縱國名單，目前觀察名單上尚有九國，分別是越南、南韓、馬來西亞、新加坡、日本、德國、義大利、瑞士、愛爾蘭。

彭博報導，在川普上任四年來，財政部例行公布的匯率半年報儼然成為川普政府打貿易戰的政治武器。

Neon Liberty Capital Management 經理人 May Lee 說：「延後或許是因為人民幣已經升執，因此現階段無法被用來指責中國透過操縱匯率取得貿易優勢。」人民幣兌美元本周升抵 6.6278，是兩年多來最高。

越南、瑞士恐列匯率操縱國？

美國貿易代表辦公室 (USTR)10 月初對越南展開調查，釐清越南當局是否引導越南盾貶值並傷害到美國，不過越南官員否認這項指控。

美國依據三項指標認定是否符合匯率操縱國，分別是該經濟體對美國貿易順差超過 200 億美元；經常帳順差占國內生產毛額 (GDP) 比率超過 2%；持續單邊干預匯率市場。符合三項被認定為匯率操縱國，兩項則會列入觀察名單。

越南因對美國有龐大貿易順差和經常帳順差，且央行疑似持續透過買進外幣干預匯市，而名列觀察名單。根據美國財政部 8 月的報告，2019 年越南盾兌美元貶值約 4.7%，政府干預是原因之一。

越南以外，瑞士被列入匯率操縱國的風險也高於其他國家。瑞士央行上半年積極干預匯市，抑制瑞士法郎升值。

曾任美國財政部官員的 Mark Sobel 表示，泰國、台灣也引發美方疑慮。

Sobel 說：「大選緊繃，財長又有更重要的事情要辦，忙著協商刺激計畫。財政部遲遲沒有發布匯率報告說得通。」