美股今年最大金融科技IPO 陸金所募資上看27億美元

周五 (23 日) 中國平安旗下陸金所向美國 SEC 遞交更新後的公開說明書，內容指出將發行 1.75 億股美國存託股票(ADS)，發行價格區間設定為每股 11.5 美元～13.5 美元間。依此計算，陸金所這次 IPO 募資金額約為 20.13 億美元～23.63 億美元間。與之前市場傳聞的 20 億～30 億美元規模相當，符合市場預期。

此外，陸金所上市承銷商有 2625 萬股 ADS 配售權，若全部行使，陸金所總發行規模則可達到 2.01 億股 ADS，融資將增加至 23.14 億美元～27.17 億美元。由此規模來看，陸金所將是今年最大的美股金融科技 IPO。

(圖片: AFP)

陸金所的核心業務為財富管理與零售信貸。兩大業務分別在中國非傳統金融市場中排名第二和第三名。公開說明書顯示，陸金所零售信貸業務由旗下平安普惠提供，財富管理業務由陸金所平台提供。

截至 2020 年 9 月 30 日，陸金所達成的零售信貸總餘額達 5358 億人民幣，財富管理規模達 3783 億人民幣。

2017 年～2019 年間，陸金所的營收和純益均大幅成長。這三年間，營收從 278 億人民幣成長到 478 億人民幣，年複合成長率達 31.1%；純益從 60 億人民幣上升到 133 億人民幣，年複合成長率達 48.6%。2020 年上半年，營收達 257 億人民幣，純益為 73 億人民幣。

陸金所上市對母公司中國平安的影響將會是個利多，不過實際挹注給母公司的好處也有限。在上市前，中國平安只擁有陸金所 40.6% 股權，陸金所的估值對中國平安的影響預期不會超過每股 10 人民幣。