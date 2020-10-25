宏碁強化與四大晶片廠合作 擴大筆電生產彈性

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 推出一系列商用、消費、電競筆電新品，值得關注的是，宏碁這次發表會中，也宣布將與英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 等四大晶片廠擴大合作，強化筆電生態圈、增加生產彈性。

宏碁董事長陳俊聖表示，今年筆電在遠距商機帶動下，供不應求狀況持續，更第一次看到客戶先付貨款下單要貨，雖然整體零組件供應鏈積極提升產能，但短期仍無法滿足客戶龐大需求缺口，品牌廠也面臨出貨挑戰。

因應筆電需求，陳俊聖進一步指出，宏碁今年分別與四大晶片廠合作推出新品，除增加新平台系統外，也可在部分零件供給吃緊時，提供客戶多一種選擇，增加生產彈性，預期也將帶動整體筆電出貨量再提升。

宏碁今年受惠 Chrombook 教育筆電需求強勁，日前就宣布進一步與聯發科、谷歌 (GOOG-US)、廣達 (2382-TW)、宏碁 (2353-TW) 共組 Chromebook 產業鏈，其中，由聯發科提供 CPU 等關鍵零組件、廣達負責設計組裝、宏碁則負責行銷推廣。

展望未來，宏碁表示，遠距商機已成為新常態，加上換機潮效應，筆電供不應求將延續至明年，且在可預見的未來，筆電供需失衡問題仍難解，目前每月出貨量逐月提升，但客戶需求與實際可供貨的缺口，仍高達 7 成。