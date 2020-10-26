〈房產〉搶攻多金豪宅住戶需求 指標店面成金融業承租新寵

指標豪宅不僅在住戶素質上精挑細選，對於社區店面租售的對象更是嚴格審視，最新一期實價登錄揭露，以每月 38.96 萬高租金租出的台中五期豪宅「磐鈺雲華」的 1、2 樓店面，將由花旗銀行進駐開設大益分行，成為豪宅金庫，此外，去年桃園藝文特區豪宅店面接連有王道銀行及華泰銀行進駐。

台灣房屋五期大墩特許加盟店店東梅國瑜指出，公益大墩商圈過去臨路條件卓越、使用面積廣大的精華店面，全盛時期單坪月租金身價可達 3500-6000 元，近來則落在 2000-2500 元左右，因該店正臨大墩路幹道，又為豪宅一樓，單坪月租金卻不到 2000 元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，一般豪宅為了出入單純，一樓少有店面規劃，不過部分位於市區的豪宅，仍設店面，開業項目以金融行庫、精品業為首選。去年桃園藝文特區接連以破億高價售出的「昭揚乾坤」及「中悅一品」店面，目前都租給銀行；而「昭揚乾坤」一樓店面目前是王道銀行進駐，而前一任租客則是精品豪車保時捷的展示中心。

至於日前一口氣被港商樂施達以 5.84 億元包下四戶的高雄美術館特區豪宅「京城 King Park」，做為自家精品傢具展示旗艦店。唯一比較特別的是，新竹若合山一樓的４間店面，有 3 間目前空置，其中一間開了親子診所。

張旭嵐指出，多金的豪宅住戶消費力十足，對許多高單價的產業而言，是最希望能優先經營的客戶，不過市面上規劃有店面的豪宅社區不多，這類店面的租售也都有一定門檻，不僅租金不斐，品牌門面形象也得優質，因此豪宅店面房東，也偏好國際品牌或金融業進駐開店，尤其有銀行這般穩定客戶，也是雙贏。而為避免出入複雜，豪宅通常會規畫不同出入大門，店面車位也會盡量和住戶車位樓層分開，確保豪宅住戶安全。