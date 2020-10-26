製造業景氣回溫 金屬機電工業無薪假人數單周驟降2成

勞動部今 (26) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 25 日止，共計 13184 人、655 家實施，較上周略增 126 人、31 家，變動不大，不過，受惠製造業景氣明顯回溫，金屬機電工業無薪假大幅改善，單減驟降約 2 成；反觀航空業者受邊境管制影響，有擴大實施無薪假的跡象。

根據勞動部統計，製造業無薪假共計 8287 人、207 家，較上周大減 573 人，家數小增 4 家。以四大工業來看，金屬機電工業實施情況大幅改善，單周驟降 609 人，降至 2596 人，顯見工具機產業正逐步邁入復甦階段，再加上全球 5G 建設資本支出將延續至明年，第四季相關廠商接單淡季不淡。

化學工業則受國際油價持續下跌的衝擊，相關產業第 4 季營運有壓，本期無薪假人數略為上升至 4259 人，為所有產業之冠；資訊電子工業及民生工業互有增減，約為 700 人上下。

運輸及倉儲業本期無薪假劇增至 1175 人，單周增 441 人，增幅近 4 成，主要因國際仍實施邊境管制，航空運輸短期難見復甦，國泰航空日前宣布全球大裁 8500 個職務，其他家航空業者也擴大施行無薪假措施。

此外，批發及零售業本期無薪假人數也從 1920 人上升至 2103 人，單周增 183 人。