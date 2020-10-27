南迴鐵路電氣化12/23全線通車 高雄至台東最多可省下27分鐘

台鐵今 (27) 日宣布，南迴線電氣化將於 12 月 23 日通車，普悠瑪及推拉式自強號將投入營運，假日運能可提升 約 13%，也將使高雄至台東行車時間最多可省下 27 分鐘，枋寮站可望成為屏東地區的觀光轉運中心。

南迴鐵路電氣化工程總經費 276.13 億元，路線總長約 123.4 公里，其中，潮枋段北起潮州站，南至枋寮站，長約 25.2 公里，已於去年完成電氣化通車；南迴線西起枋寮站，東至台東站，長約 98.2 公里，也預計在 12 月 23 日通車。

台鐵指出，普悠瑪及推拉式自強號，將首次投入南迴線營運，將開行 6 列車次普悠瑪及 4 列次推拉式自強號，可提升平日運能 7%、假日 13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計 3 列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車。

為因應南迴線電氣化通車，台鐵將提升枋寮站為二等站，並增加停靠普悠瑪號 5 列次、推拉式自強號 2 列次 (假日 4 列次)，使南迴線整體運能更佳，枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心。

台鐵表示，未來將以電化列車取代部分柴油列車運行，將可大幅縮短行車時間，高雄至台東最多可縮短約 27 分鐘、高雄至花蓮行車也可望省下 39 分鐘。