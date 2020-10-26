欣達環工攜手中鼎打造全國首座大型再生水廠榮獲「金擘奬」

第 18 屆民間參與公共建設金擘獎揭曉，由欣達環工與中鼎 (9933-TW) 合資成立的藍鯨水科技公司興建及營運全國首座大型再生水廠 - 鳳山水資源中心，榮獲民間參與公共建設最高榮譽「金擘奬」優等殊榮。

欣達環工於政府規劃「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」的八座再生水示範廠中負責鳳山、臨海及安平 3 座再生水廠的興建與營運，在水務事業的卓越技術深獲肯定。

由高雄市政府主辦的「促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案」，主要針對高雄地區缺水問題進行預警性之作為；鳳山水資源中心將原先污水處理系統新增再生水處理系統，提高廢污水回收效率至 70% 以上，每日穩定供應 4.5 萬噸再生水給臨海工業區使用，增加高雄地區用水調度彈性，將水權回歸於民，為產業發展所需穩定水源注入新動力。另外鳳山水資源中心於原污水處理廠區新設置水科技教育館，並取得綠建築標章銀級資格，結合園區內之污水處理廠、再生水處理廠及鄰近的保安濕地公園，形成一座完善的水資源環境教育園區，將水資源保育觀念永續傳承。

欣達環工為水務領域整合服務供應商，除剛剛獲金擘獎的鳳山溪案之外，其他運營中的專案也都展現不錯的績效。今年更接連取得「銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程 - 導電度處理設施功能提升統包工程」及「台南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」；其中前項工程案採用工業廢水零排放之處理技術，是台灣廢水處理市場中最高階的處理技術，完成後可達到環境保護與科技產業發展並重的目標。後項工程案之契約金額約 72.6 億元，可望為欣達環工帶來穩定營收。

欣達環工為上市公司欣陸投控 (3703-TW) 子公司。欣陸旗下子公司主要包含大陸工程、大陸建設及欣達環工。欣陸投控今年度前 9 月累計合併營收為 146.47 億元。