【聯邦投信】美國大選在即，台股高檔震盪！

美國總統大選再過不到 10 天即將登場！受到市場觀望氣氛影響，上週台股多空方加減碼意願皆明顯減弱，使盤面處於量縮格局；聯邦投信指出，由於目前盤勢方向不明，加上美國選舉膠著，預期本週仍維持高檔區間震盪；惟蘋果新機 iPhone 12 於上週 (10/23) 開賣，預購量遠超預期，有望成為選前小利多，短期帶動相關蘋概股上漲；長期則需回歸基本面，看好電子股、5G、汽車、原物料等產業。

台股短空長多，逢低仍可布局電子、傳產類股

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱指出，近幾週台股受美國總統選舉影響大，盤中最高曾快衝破 13,000 點，最低也險些跌破 12,000 點，顯示投資人的情緒十分搖擺，一有風吹草動就會改變整體盤勢，預期在選前皆會維持區間震盪。

至於選後行情，周鉦凱指出，不同候選人當選會有不同的走勢。若是川普連任，盤勢將回歸基本面；若是拜登當選，盤勢回檔幅度可能更大，且拜登政見較不利科技股，整體市場配置將會調整，但選後拜登也會有一段調適期，預期還不會有大動作，不至於產生閃跌的狀況，投資人不需擔心過多。

展望後市，周鉦凱認為台股將處短空長多格局，不過在蘋果新機高銷量、非蘋手機回溫的帶動下，半導體、5G 相關類股有望在短期有小利多；長期而言則回歸基本面，以及大選後的財政刺激政策。整體而言，國內外資金仍充沛，而近期內投資人宜持續關注美國大選以及本週的美國「科技股」財報週，逢低仍可布局電子、傳產相關類股。

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