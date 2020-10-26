基本面加持新興亞洲單周逆勢吸金24億美元 規模創近15周新高

美國總統大選在即，加上新一輪刺激法案談判膠著，引發市場觀望氛圍，根據 EPFR 統計，全球新興市場、新興亞洲等新興市場基金靠經濟基本面優勢吸引茲基淨流入，其中新興亞洲基金單周吸金 24.55 億美元，是近 15 周以來最大單周淨流入金額。

摩根投信指出，時值全球第 3 季財報公布財報高峰期，企業獲利普遍優於預期，加上全球經濟持續復甦，引領市場重拾投資信心，樂觀投資氣氛也激勵資金率先回補新興市場。

摩根投信指出，新興市場動能強勁，反映一旦市場恢復基本面投資，坐擁估值便宜同時又擁有企業獲利支持的亞洲市場往往能率先受惠。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示， 就企業獲利來看，在疫情相對受控的情況下，新興亞洲可望繳出獲利年增長 5% 的表現，優於整體新興市場的衰退 2%，其中南韓與台灣可望有雙位數正增長。

在產業方面，和疫情及新生活型態相關的資訊科技、通訊服務及醫療保健則可望延續第二季強勁的獲利動能。在此些區塊今年企業獲利表現可望大幅優於大盤之下，相關類股可望持續引領盤面。

安聯投信表示，隨著美國大選逼近，市場雜音也越來越多，加上美國國會與白宮對於刺激方案談判陷入膠著，導致投資市場態度謹慎，全球股市漲跌互見，其中美股震盪整理，新興亞洲則是表現相對正面，整體來說，全球股市近來多呈窄幅震盪走勢，呼應相對保守的風險情緒。

安聯投信指出，在基本面相對正向的前提下，市場雖可能因消息面影響持續波動，仍應關注如美國成長股具有長期成長實力的強勢資產，並在出現拉回時伺機加碼，捕捉市場在不確定性消除後的上行動能。