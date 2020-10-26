美國大選倒數中 新興股漲贏成熟股

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統選戰進入最後倒數，民調顯示拜登領先川普，新刺激方案仍舊持續卡關，新公佈房市與勞動數據優於預期，美股小跌 0.5%；

2. 歐洲多國新冠肺炎新增確診病例創紀錄，各國擴大防疫力道，製造業經理人指數表現分歧，製造業持續上升，而服務業則明顯下滑，歐股下跌 1.4%。

新興市場

1. 中國股市融資融券餘額總交易來到今年高點，第三季 GDP 成長 4.9%，工業生產年成長 6.9%，零售銷售數據也連續第二個月回到正成長，來到 3.3%，然而市場觀望 10/26-10/29 十四五政策方向，中國股市表現有限，小幅上漲 0.4%；

2. 弱勢美元推升新興資產表現，巴西銀行貸款較前月成長 2.1%，其中企業貸款成長 3.1%、個人信貸成長 1.4%，推動銀行類股表現，拉丁美洲股市上漲 3.7%。

債券市場

1. 美國經濟數據持續好轉，美國十年期公債殖利率攀升，長短期利差擴大至 2 年來新高，美國政府債券下跌 0.6%；

2. 全球高收益債券表現溫和，小幅上漲 0.2%；新興市場主權債券則下跌 0.7%。

原物料、匯率

1. 美元指數下跌 1.0%，市場觀望氣氛濃厚，金價維持平盤，小幅上漲 0.1%；

2. 美國 EIA 報告顯示需求放緩，以及利比亞恢復原油出口，石油價格下跌 1.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/10/26（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/23）

資料來源: Bloomberg，2020/10/26（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/23）

三大市場關鍵事件及分析

1. IMF 淡化高債務威脅，政府支出成救世主

從近期 IMF 發佈報告與總裁談話來看，政府債務佔 GDP 比重過高的負面效果不如想像中高，有效的政府投資可拉動民間投資，並帶動經濟成長。

資料來源：IMF Fiscal Monitor，「鉅亨買基金」整理，2020/10/22。

2. 債券違約率上升？ 出於悲觀假設

近期隨著倚靠借款疏通流動性問題，而導致企業財務體質惡化，令許多公司債券違約。疫情發展的高度不確定性與財政刺激政策未決，提高預測明年投機性債券違約率預測的準確難度。

資料來源：IMF，「鉅亨買基金」整理，2020/10/22。

3. 看好拜登，人民幣表現強勁

今年以來，人民幣兌美元升值 4.46%，表現遠優於大部分新興市場貨幣，看好拜登勝選、美中關係有機會改善，為近期人民幣持續走升的原因之一。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/10/22。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/10/22。

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