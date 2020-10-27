銀行搶房貸憑軟實力 兆豐銀逾6成房貸靠數位平台助攻

台商資金回流帶動房市有基之彈，為搶攻房貸消金市場，銀行除了比利率、成數，也積極強化數位平台「軟實力」，兆豐銀行去 (2019) 年推出的「房貸 e 把兆」，其引進並核准的房貸金額占比高達 66%，成為銀行行銷房貸業務的最佳利器。

中央銀行公布 8 月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額，分別大增至 7.7 兆元及 2.3 兆元，兩者雙雙站上歷史新高，而房市買氣旺，各銀行也卯足全力搶攻房貸客群，除以房貸優惠利率搶客外，更透過數位化平台吸引年輕房貸族群的目光。

兆豐銀行表示，「房貸 e 把兆」數位平台去年上線後，使用人次快速成長，今年 8 月藉由使用本平台進而經兆豐銀行核准之房貸金額更較去年同期大幅成長 66%，創下上線以來 18 個月新高，讓兆豐銀房貸市占率排名擠進前 10 大。

兆豐銀行表示，「房貸 e 把兆」數位平台提供民眾線上快速查詢房價行情、生活機能、貸款額度利率等資訊，一站式服務滿足民眾從看房、買房到辦理房貸的各項需求，並結合銀行後端系統，導入機器人流程自動化及地理圖資系統，打造智慧鑑價作業流程，有效提升核貸效率，縮短民眾等待時間。

以年齡層來看，透過房貸 e 把兆申辦房貸的年齡層，以 40 歲以下的年輕族群為主，占比達 60%，相較金融聯合徵信中心截至 2020 年 6 月統計數據，房貸新增授信金額在 40 歲以下的人數占比為 47%，明顯高出許多，顯示數位平台對於年輕購屋族而言，相對具吸引力。