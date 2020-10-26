買盤追價無力 台股小漲10點守住12900點 三大法人聯手賣超44.2億元

台股今 (26) 日開高，一度上漲逾 70 點，來到 12971 點，金融、傳產及中小型股獲得資金點火，不過，指數進入萬三高檔壓力區，且美國大選前買盤追價意願低，終場漲勢收斂，小漲 10 點，收在 12909 點，三大法人同站賣方，共計賣超台股 44.2 億元。

觀察籌碼面，外資今天持續賣超 14.57 億元；投信賣超超 8.62 億元；自營商同步賣超 20.99 億元，三大法人合計賣超 44.2 億元。

半導體族群普遍回檔整理，台積電、聯發科今日均偏弱勢，小跌作收；矽智財廠力旺及特殊應用晶片 (ASIC) 廠世芯 - KY 遭遇賣壓，終場分別重挫 9%、7%；立積、創意、義隆、智原、松翰、聯陽等多檔走勢也偏弱。

盤面上，金融、面板、記憶體、被動元件、航運及造紙等族群表現相對強勢，其中，航運類股獲資金追捧，陽明強勢亮燈漲停，長榮一度站上 20 元大關寫 3 年新高。面板報價持續上漲，市場看好台廠第 4 季營運，彩晶一度攻上漲停，終場收在 10.15 元，睽違 2 年半首度站上票面價，友達也大漲逾 2%、群創約漲 1%。

被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 上修 2021 財年財測，台廠可望受惠這波產業向上趨勢，國巨、華新科今日均獲買盤進駐，並強勢拉尾盤，分別上漲逾 3%、2%，禾伸堂、大毅、日電貿也表現不俗。

法人表示，由於市場觀望美國總統大選及兩黨紓困案協商情形，缺乏追價買盤，13000 點附近壓力沉重，不過，台股下檔支撐強勁，預期短線將沿五日線區間整理，投資人可留意低基期業績成長股波段操作。