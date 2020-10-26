〈旺宏法說〉董座：拿下iPhone新機5成市占 明年NOR Flash著眼三大動能

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (26) 日召開法說，董事長吳敏求表示，NOR Flash 產品打入蘋果新機 iPhone 12 的 OLED 面板用晶片，市占率達 5 成，且車用、醫療與工業用等三大領域應用，將是明年 NOR Flash 產品主要成長動能。

吳敏求表示，目前整體稼動率維持滿載，受惠宅經濟效應，帶動 ROM 需求，隨著年底拉貨效益逐步顯現，預期 10 月 ROM 營收也會不錯，11、12 月將較 10 月下滑，並看好明年 ROM 將是還不錯的一年。

NOR Flash 方面，吳敏求指出，第二、三季受美中貿易戰影響，5G 應用需求有些趨緩，但應是短期現象，看好後續仍會重新恢復成長動能，且未來一到兩年內，在車用、醫療與工業用等三大領域應用將會逐漸開花結果。

吳敏求強調，在醫療、車用等領域，產品設計導入時間較長，但未來在重要的醫療裝置裡，將是主要供應商；而車用需求第三季仍疲弱，但第四季起至明年可望明顯復甦。

而對於是否打入蘋果新機 iPhone 12 供應鏈，吳敏求也說，旺宏 NOR Flash 也供貨 iPhone 12 的 OLED 面板用晶片，今年以來已陸續出貨，在 OLED 面板用 NOR Flash 市占率達 5 成。

在 NAND Flash 方面，吳敏求表示，受到疫情影響，19 奈米 SLC NAND 客戶設計導入動能趨緩，但看好疫情過後可望復甦。

旺宏 48 層 3D NAND 樣品本月已送樣，進度優於預期，主要客戶將是大客戶任天堂，96 層則預計明年底量產。吳敏求表示，就近半年看到的情況，未來旺宏 3D NAND 要賺錢，應該不是天方夜譚。

就各產品價格來看，吳敏求表示，NOR Flash 第三季價格持穩，預期今年不會有太大變化，且客戶不太會針對 NOR 價格議價；NAND 價格相對疲弱，但 SLC NAND 目前價格持穩，審慎樂觀看待後市。