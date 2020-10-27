〈美股盤後〉道瓊大跌650點 創9月初以來最差

週一 (26 日) 美國平均新增確診數創歷史新高，華爾街研判，美國國會在 11 月 3 日大選日前出台刺激方案機會渺茫，美股開盤隨即見黑，能源和工業股領跌。道瓊盤中一度暴跌逾 700 點，終場小幅回吐跌幅，收跌 650 點，創 9 月初以來最差表現，標普逾創下一個月來最大跌幅。

國會與白宮持續未能再次彌補重大分歧，週一與財政部長梅努欽會談後，眾議院長佩洛西抨擊，川普政府不同意民主黨針對新冠測試的紓困計畫，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，談判進度已放緩，但仍繼續。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,330 萬例，死亡數突破 115 萬例。美國累計確診超過 867 萬例，累計死亡數超過 22.5 萬。

截至週日，美國創下 7 天平均單日確診 68,954 例的歷史新高記錄，此前平均記錄是 66,844 例。美國中西部州疫情告急。歐洲各國方面，繼義大利之後，西班牙和法國實施緊急防控措施。世界衛生組織 (WHO) 表示，控制疫情可能需要犧牲很多人的生命。

週一 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 650.19 點，或 2.29%，收 27,685.38 點。

標普 500 指數下跌 64.42 點，或 1.86%，收 3,400.97 點。

那斯達克指數下跌 189.34 點，或 1.64%，收 11,358.94 點。

費城半導體指數下跌 51.78 點，或 2.19%，收 2,308.45 點。

標普 11 大板全部血染，能源、工業和材料板塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.0087%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.082%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.98%；臉書 (FB-US) 下跌 2.70%。

道瓊成分股全線收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 4.06%；波音 (BA-US) 下跌 3.90%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.52%；salesforce (CRM-US) 下跌 3.41%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.34%；IBM (IBM-US) 下跌 3.26%。

費半成分股慘跌，僅 AMD 收紅。AMD (AMD-US) 上漲 0.33%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.30%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.09%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.08%；美光 (MU-US) 下跌 1.34%。

台股 ADR 以台積電表現最差。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.08%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.35%。

焦點個股消息

阿里巴巴旗下、負責營運支付寶的螞蟻集團即將在上海及香港上市，兩交易所 IPO 總規模略低於 345 億美元，超越沙烏地阿美 IPO 的 290 億美元，IPO 規模創史上最高。阿里巴巴 (BABA-US) 州一小碟 0.98% 至每股 306.87 美元。

中國週一宣布採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德馬丁 (LMT-US)、波音防務 (波音子公司)、雷神 (RTX-US) 等美國企業，以及涉及對台軍售中的美國相關個人與實體實施制裁，洛克希德馬丁下跌 1.49%、波音下跌 3.90%、雷神下跌 2.81%。

上週 FDA 允許阿斯利康恢復在美疫苗後期試驗後，該公司週一宣布，其候選新冠疫苗已在老年人和年輕人受測團體中產生類似的免疫反應。阿斯特捷利康 (AZN-US) 週一上漲 1.69%。

德國商務軟體公司思愛普 (SAP-US) 股價暴跌 23.16% 至每股 115.02 美元，迎來 12 年來最糟糕的一天，連帶拖累甲骨文和微軟走勢。該公司最新財報失利並下修財報，理由是基於第三季更為疲軟的業務，以及疫情的不確定性，警告企業限制支出後市。

美國玩具製造商孩之寶公司 Hasbro (HAS-US) 第三季營收獲利均超乎預期，但電視、電影和娛樂部門的銷售低於預期。

經濟數據

芝加哥 Fed 9 月全國活動指數報 0.27，前值自 0.79 上調至 1.11

美國 9 月新屋銷售年化總數報 995 萬，預期 102.4 萬戶，前值 994 萬戶

華爾街分析

華爾街策略師將週一拋售歸咎於冠狀病毒病例的激增，以及國會無法就刺激支出達成一致，以及美國大選的不確定性。

Aegon Asset Management 首席宏觀策略師 Frank Rybinski 表示，在我看來，這是疫情二次大爆發的階段，在我們徹底根除病毒之前，市場愁雲慘霧，

BTIG 策略師 Julian Emanuel 在一份報告中表示：「新紓困法案出台的訊號微弱，令人失望，疫情加劇惡化，以及選舉不確定性，標普可能會在短期內下跌，第一波支撐點若在 3209 點。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「經濟刺激計劃陷入僵局、新增確診創新高的雙重打擊，強烈提醒人們仍然存在許多擔憂。最近大多數據都很強勁，但看到歐洲部分地區逐漸重回封鎖狀態時，這提醒我們這場病毒鬥爭還尚未結束。」

Ally Invest 投資策略長 Lindsey Bell 表示：「病毒的擔憂又回來了。美國 7 日平均新增病例創歷史新高，而就在外頭越來越冷的時候，世界其他地區的感染病例也在增加。疫苗問世時機仍然至關重要，但難以捉摸，這增加了人們對經濟前景的擔憂。」