最後辯論無法扭轉局勢！華爾街：川普幾乎不可連任

距離美國總統大選日剩下倒數 11 天，週四大選的最後辯論會已落幕，華爾街分析師週五 (23 日) 表示，最後一場辯論無法扭轉局勢，川普幾乎不可連任。

週四美國總統大選辯論氣氛更為有序，總統候選人確實都各盡所能，辯論焦點落在新冠病毒、氣候變遷、個人理財和醫療保健制度上。辯論結束後，川普在全國民意測驗中仍落後拜登。

而據 RealClearPolitics 資料，賭博網站提供的賠率顯示，拜登擊敗川普的機率略微下降，但仍高於一周前的水準，拜登有 64% 機會勝選，而川普只有 36%。

共和黨民意測驗員 Frank Luntz 週五表示，川普贏了最後辯論，贏了一些 (不確定選民的) 選票，但這還不足以讓他再次當選。

Frank Luntz 稱，即使民調是錯誤的，就像川普在 2016 年出人意料地獲勝那樣，川普要連任也是幾乎不可能的，拜登在 2020 年民調中大幅的領先優勢，足以克服任何誤差。

高處資本市場 (Height Capital Markets) 稱，最後辯論對兩人都沒有太大幫助。

分析師稱，儘管我們仍然預計，最後幾週競選會越來越激烈，但對川普來說，時間已不多了，因為我們昨晚沒有看到誰真正地逆轉局勢。距離大選還有 11 天就結束了，超過 4900 萬人已投票。該數字已超過 2016 年大選有效票數 (約 1.36 億張) 的三分之一。