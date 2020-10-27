2016重演？美總統大選最大驚喜 將帶來2021美好牛市

週一 (26 日) 華爾街分析師預測，美國大選的最大驚喜可能是「近期市場疲軟」，導致出現優質的買入機會，為 2021 年牛市奠定基礎。

投行 BTIG 股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 和 Michael Chu 週一 (26 日) 表 示，不論下週美國大選結果如何？美股各大板塊的直覺 (knee-jerk) 反應可能會出錯，就像 2016 年一樣。

回顧 2016 年黑天鵝充斥，美國總統川普意外當選前所未有地震驚市場，股市、匯市瞬間臉綠，美股期貨大跌，然而年末的川普行情，帶領美股一路創新高，金融、能源和科技股表現優異。

如今，2020 年大選日逼近，非必需消費品和科技板塊領先，而金融和醫療保健板塊落後大盤，VIX 恐慌指數漲至逾 28 (2016 年投票前 VIX 為 14)。

Julian Emanuel 和 Michael Chu 預估，市場可能在短期內下跌，鑒於新冠疫情和選舉不確定性，直到一月份新總統上任後，才可能出台新刺激法案。

他們總結道：「美股最終會和 2017 年一樣，無論 1 月誰入主白宮，最大的驚喜可能是” 近期市場疲軟”，帶來一個高優質的買入機會，為 2021 年的牛市奠定基礎。」