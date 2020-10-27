反制美將6中媒列「外國使團」 中國要求6家駐華美媒申報財務、人員資料

美國國務院上週再將 6 家中媒駐美分社列為「外國使團」後，中國外交部週一 (26 日) 宣布，對美國廣播公司 (ABC)、洛杉磯時報等 6 家美媒駐中分社採取反制措施，要求於 7 天內向中方申報所有境內工作人員、財務等書面資料。

中國外交部發言人趙立堅表示，近年來，美國政府對中媒駐美機構和人員的正常新聞活動無端設限、無理刁難，並升級對中媒的政治打壓，儘管上週已表明立場，要求美方將 6 家中媒撤出外交使團列管，美方仍不為所動。

有鑑於此，趙立堅表示，將要求 6 家美媒駐中分社，即日起的 7 天內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營以及不動產資訊等相關書面材料。

據中國外交部表示，上述 6 家美國媒體分別為美國廣播公司 (ABC)、洛杉磯時報 (Los Angeles Times)、明尼蘇達州公共電台 (Minnesota Public Radio)、美國國家事務出版公司 (The Bureau of National Affairs)、新聞週刊 (Newsweek)，以及美國專題新聞社 (Feature Story News)。

隨著美國大選臨近，為收緊對中共輿論機構的限制，美國國務院 10 月 21 日宣布再將 6 家中國媒體列入「外國使團」監管，若加上今年 2 月和 6 月宣布的 9 家媒體，目前遭列入監管名單的中國媒體已達 15 間。