美再批准對台軍售 魚叉反艦飛彈系統價值23.7億美元

美國國防部宣布，美國國務院已經批准總價 23.7 億美元 (約新台幣 678 億元) 對台軍售案，涵蓋波音公司 (BA-US) 生產的多達 100 套魚叉岸置防禦系統 (Harpoon Coastal Defense Systems，HCDS)，已正式通知國會，這是繼日前批准總價 18 億美元的三項軍售案後，國務院支持的最新一項對台軍售案。

根據國務院聲明，這套系統包括 400 枚魚叉反艦飛彈，此飛彈可以強化台灣從海、空發射魚叉飛彈的防禦能力。

國務院發出正式通知，代表國會將有 30 天的時間決定是否駁回此案，但因對台軍售在兩黨間都獲得愈來愈廣泛的支持，因此不大可能被駁回。

此消息宣布之際，美中緊張關係進一步升高。美國 10 月 21 日宣布出售陸攻飛彈、導彈和傳感器在內三項軍售案之後，中國外交部周一宣布制裁涉及對台軍售的美國企業，洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US)、波音 (BA-US)、雷神 (Raytheon)(RTX-US) 等均入列。

在此之前，美國國務院也已經完成和台灣簽署的採購協議，出售 66 架新型 F-16 Block 70 戰鬥機。