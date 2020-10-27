【百達投顧】最新重量級ESG基金登台 百達-環境機會獲核准銷售

隨著國人對 ESG（環境社會治理）的投資需求更加強烈，百達投顧近期引進百達資產管理旗下 ESG 重量級投資策略百達 - 環境機會基金，該基金訴求用科技翻轉環境問題，引用包含諾貝爾獎得主等一群地球科學學者提出的「地球邊界理論」，投資追求回報的同時解決地球問題，為今年以來全球最吸金的十大永續概念基金之一。

今年以來最吸金 ESG 基金之一

百達 - 環境機會基金截至 2020 年 9 月底為止，基金規模高達 47 億美元（約新台幣 1340 億元）。根據晨星資料，該基金今年以來吸引資金淨流入超過 20 億美元，在全球所有晨星永續評等五顆地球（最高評級）的 3,887 檔基金中位居第九名（截至 2020/9），是當前備受世界關注的熱門焦點基金。

百達投顧總經理林秋瑾指出，該產品會受投資人高度青睞有兩個主要原因，第一個是產品獨特性高，在諸多永續產品中，多是篩除不符合永續精神企業者，而少見百達 - 環境機會基金這種訴求對地球環境創造正貢獻的產品，第二點則是該產品投資範疇下的標的確實為當前企業解決許多環境問題且符合 ESG 精神，前景相當明朗，使得基金績效短中長期均能名列前茅。

科學理論 解決地球九大痛點

百達 - 環境機會基金引用地球邊界理論，該理論在 2009 年由一群地球與環境頂尖學者共同提出，其中包含諾貝爾獎得主 Paul Crutzen，定義出對人類生存至關重要的九個「地球痛點」，例如海洋酸化、臭氧層破洞、淡水使用、生物多樣性喪失等，先後於全球最頂尖的兩本期刊 - Nature 與 Science 刊登。

百達資產管理運用該理論篩選企業的活動或價值鏈，挑選出至少對其中一個地球痛點產生正面貢獻的企業，以協助地球可以在安全範圍內永續發展。舉例來說，MSCI 所有國家世界指數的成分股在賺入 100 萬美元營收時，平均要耗掉八萬立方公尺的用水量，而以省水系統著稱的 Ecolab 公司，每賺入 100 萬美元營收反倒可以為地球省下 4 萬立方公尺的用水量，對地球產生正面貢獻，這樣的公司就是百達 - 環境機會基金的投資標的。

林秋瑾表示，關注環境問題的人越來越多，也有很多投資人希望投資的同時也能為環境帶來正面效益，若還能獲得不錯的報酬，更是一舉兩得。檢視百達 - 環境機會基金過去短中長期表現，在台灣核備的境外全球同類型基金之中均能位於前四分之一，績效表現亮眼。

除了所投資的企業確實為永續環境帶來解決方案之外，資金的流動也是促成績效優異的原因，林秋瑾指出，近年常聽聞若企業 ESG 分數表現不佳，可能成為主權基金、退休基金的拒絕往來戶。因此，企業也將更有動力符合 ESG、永續概念原則，來吸引重量級股東青睞。

百達 - 環境機會基金近日將於中國信託銀行、臺灣企銀進行首賣。

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