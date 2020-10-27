權值股休息 台股「積」弱不振摜破5日線 跌34點收12875點

美股四大指數周一全面重挫，拖累台股今 (27) 日開低走低，摜破 12900 點及 5 日線關卡，盤面上蘋概三王走勢疲軟，尤其權王台積電全場都在盤下震盪，壓抑盤勢表現，資金轉進中小型及部分傳產股，終場指數下跌 34.02 點，收在 12875.01 點，成交值萎縮至 1573.17 億元。

美國大選前夕，外資普遍抱持觀望態度，導致成交量能低迷，權王台積電今日震盪走跌，一度下挫逾 1%，終場跌幅收斂至 0.7%，收在 447 元；大立光同樣遭遇賣壓，終場跌近 1%，收在 3165 元；鴻海力守 80 元關卡。

聯發科法說會周五登場，法人看好第三季獲利將戰新高，帶動股價漲近 2%；台達電周四也將舉行法說，第四季營運仍樂觀看待，今日股價逆勢大漲近 4%，創波段新高；聯電尾盤獲大量買盤挹注，股價強勢翻紅，大漲 1.5%，收在 33.5 元。

不過，其他權值股普遍走跌，包括日月光投控、統一、中租 - KY、國巨等，金控雙雄國泰及富邦也跌近 1%；航運股面臨漲多回檔壓力，萬海均跌逾 2%，長榮、陽明、新興、裕民等均走低；面板股彩晶昨日站上票面價後，今日重挫約 5%，群創股價同步走弱。

觀察其他盤面焦點，IC 設計股威盛決定出售部分晶片組及處理器相關智慧財產權予上海兆芯，估有 57 億元獲利進帳，激勵威盛股價強攻漲停。閎暉加入華新科集團後，營運轉虧為盈，第三季 EPS 寫下 5 年新高，閎暉股價一度上漲逾 4%。康控 - KY 打進特斯拉供應鏈，傳出特斯拉登門開明年新案，股價也一路強攻直奔漲停作收。

大型權值股則走勢熄火，資金轉進中小型股，藥華藥終結連吞三根跌停，今日股價強彈逾 7%，其他新藥股生華科、醣聯也獲資金點火，雙雙亮燈漲停。新台幣早盤強勢升值逾 3 角，資產股躍居盤面焦點，包括正隆、華紙、國揚、寶徠等，均在盤面上表現。