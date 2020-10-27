〈陸股盤後〉白酒助攻 上證量縮翻紅上漲

周二 (27 日)A 股開盤受到歐美股市下挫影響而開低，不過創業板指在註冊制次新股大漲的刺激下，表現優於上證及深證。午盤後白酒類股震盪走高，A 股三大指數進一步上揚，上證與深證也順利由黑翻紅。

而值得留意的是，螞蟻集團即將上市，科創板出現慶祝行情，指數大漲 2.2%。不過市場成交金額持續低迷，滬深兩市合計成交 6312 億人民幣，與前一個交易日表現相當。

盤面上，眼科、國防、白酒類股漲幅較高，充電樁、儀器、汽車類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.09%，報 3254.32 點，深證成指上漲 0.59%，報 13269.65 點，創業板指上漲 1.26%，報 2650.76 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 46.37 億元，其中滬股通賣超人民幣 31.59 億元，深股通賣超人民幣 14.78 億元。北向資金已連續 8 個交易日賣超，合計賣超人民幣 210.54 億元。

產業消息

澳洲鋰精礦生產企業 Altura 已進入破產管理，根據資料顯示，Altura 是澳洲當下前五大鋰礦商之一。破產消息一出後鋰價上漲帶動相關個股走勢，天際股份、雅化集團、威華股份紛紛漲停。

雙十一網購盛宴提早拉開序幕，在消費者的購物慾被刺激的同時，與其密不可分的物流業也進入一年中最繁忙的時段，物流概念股華鵬飛應聲漲停、新寧物流大漲 5%、飛力達勁揚 10.5%、華貿物流大漲 3.58%。

法人觀點

河北源達分析指稱歐美股市發生「黑色星期一」一度影響 A 股市場，加上近期 A 股走勢偏弱，在一定程度上引起投資人對 A 股後勢的看法，因此短線上 A 股不易獨自走出上漲的行情。此外，外資持續賣超對大盤後勢發展是個利空，投資人應持續關注外資動向。

中國巨豐財經表示 A 股成交量低迷，加上歐美股市大跌，預計 A 股仍有測試低點的機會出現，投資人短線應多觀望。建議投資人可關注第三季業績優於預期的個股及景氣反轉向上的產業。

