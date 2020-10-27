〈工研院新院士〉魏哲家：股價是上市公司CEO重要成績單 近幾個月還不錯

台積電 (2330-TW) 董事長劉德音、總裁魏哲家獲選工研院新任院士，兩人致詞時，均感謝一路以來指導幫助過自己的人，及創辦人張忠謀的教導，魏哲家並笑說，創辦人曾說，當一個上市公司的 CEO，公司股價是最重要的成績單之一，近幾個月台積電股價還不錯，心裡不禁也沾沾自喜。

工研院新科院士今 (27) 日出爐，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家均獲殊榮，創辦人張忠謀也親自到場祝賀。

劉德音致詞時表示，一切要從自己年輕時講起，1974 年時，自己聽了施敏教授在台大演講廳的一席演講，當下便決定未來要投入半導體產業，與工研院挑戰創新精神一樣；在美國加州大學柏克萊分校攻讀博士時，指導教授從來沒說要我們做什麼，只說不要做什麼，這是影響自己未來生活很大的地方。

劉德音也感謝自己在貝爾實驗室的老闆，在實驗室 6 年期間從未責備他，只稱讚他「Amazing!」；感謝這 27 年來，台積電創辦人張忠謀的栽培、教導與訓練，讓自己能學習建立現代化的世界級企業；也謝謝台積電的同仁及自己的家人，並說自己常與魏哲家互相切磋、樂此不疲。

魏哲家致詞時說，對於獲新任院士殊榮，心裡很高興也很惶恐，高興是能理解的，但惶恐從何而來？他說，這幾個月來台積電股價表現還不錯，想起以前創辦人說，當一個上市公司的 CEO，公司股價是最重要的成績單之一，自己看了股價不禁沾沾自喜。

但在沾沾自喜的同時，魏哲家說，收到退休同仁送給自己的一本書，是史丹佛教授 Jim Collins 寫的《How the Mighty Fall (為什麼 A + 巨人也會倒下)》，看了內文稍微忐忑不安，書中歸納企業走向失敗的過程；第一步是 CEO 忘了自己是誰，第二步是生意好得不得了、瘋狂擴張，第三步是沒有注意到風險管理，第四步是開始找上管理顧問公司麥肯錫，第五步就是坐著等死。

魏哲家並說，企業走向失敗，通常 CEO 不會承認自己忘了自己是誰，當 CEO 獲得沒有資格得到的榮譽，比如榮譽博士或院士等，就是忘了自己的第一步，但想到自己的是創辦人提名的，心目中的導師的判斷從來不會錯，院士投票也證實這點，心裡也就踏實點。

魏哲家表示，半導體產業不是單打獨鬥可以成功，可以獲得此殊榮，要歸功同仁、包括劉德音，及客戶夥伴一起努力的結果，還有一路以來指導幫助過自己的人，包括交大、耶魯教授，及 20 幾年來教導自己的創辦人、忙著在美國照顧即將出生的孫子的另一半。