可成Q3業外虧損吃掉過半股本獲利 每股僅賺0.75元 寫逾10年新低

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (27) 日公告第三季財報，稅後純益 5.69 億元，季減 79.4%，年減 83.3%，每股稅後純益 0.75 元；受美元貶值產生匯損 24.3 億元，加上海外盈餘匯回產生一次性稅負約 23 億元，合計損失 47.3 億元，超過半個股本，每股純益寫下 2010 年第二季以來最低。

可成第三季營收 236.68 億元，季增 5%，年減 14.9%，毛利率 28.9%，季增 6 個百分點，年增 5.7 個百分點，營益率 22.7%，季增 7.7 個百分點，年增 6.7 個百分點，稅後純益 5.69 億元，季減 79.4%，年減 83.3%，每股稅後純益 0.75 元。

可成前三季營收 638.23 億元，年增 6.9%，毛利率 25.5%，年增 1.8 個百分點，營益率 18.2%，年增 4.2 個百分點，稅後純益 72.57 億元，年減 7.2%，每股稅後純益 9.49 元。

可成表示，今年第三季由於去年同期手機新品已開始出貨，比較基期較高下，導致營收較去年衰退，毛利率則因產品組合改善，創近 7 季來新高，但整體獲利受到匯損與一次性稅負影響，較去年大幅衰退。