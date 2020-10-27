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外幣保單新契約保費年減7% 人民幣失寵衰逾8成

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
外幣保單新契約保費年減7% 人民幣保單失寵大衰8成。（鉅亨網資料照）
外幣保單新契約保費年減7% 人民幣保單失寵大衰8成。（鉅亨網資料照）
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金管會今 (27) 日公布，壽險業截至 8 月底，累計外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 3444.53 億元，年減 7%。其中，人民幣保單大衰超過 8 成，澳幣保單也年減 6 成，只有美元保單正成長。

據金管會統計，外幣保單前 8 月新契約保費收入 3444.53 億元，年減 7%，其中，投資型保險折合約新臺幣 855.17 億元、占比約 25%，年減 27%；傳統型保險折合約新臺幣 2589.36 億元、占比約 75%，較去年同期小增 3%。

整體投資型保單新契約保費收入前三名公司依序為：國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司為：南山人壽、中國人壽、新光人壽。

從各幣別保單來看，美元保單新契約保費收入約 112.49 億美元，年增 12%，其中，投資型保險約 26.10 億美元、占比約 23%，年增 5%；傳統型保險約 86.39 億美元、占比約 77%，年增 15%。

美元投資型保單賣最好的前三名公司依序為：國泰人壽、法國巴黎人壽、富邦人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司：依序為南山人壽、中國人壽、國泰人壽。

澳幣保單新契約保費收入約 3.77 億澳元，年減 62%；其中，投資型保險約 1.65 億澳元、占比約 44%，年減 47%；傳統型保險約 2.12 億澳元、占比約 56%，年減 68%。

澳幣投資型保單前三名公司依序為：國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司為：新光人壽、中國人壽、富邦人壽。

人民幣保單衰退最多，前 8 月新契約保費收入約 7.62 億人民幣，年減 83%；其中，投資型保險約 5.67 億人民幣、占比約 74%，年減 87%，等於直逼衰退 9 成；傳統型保險約 1.95 億人民幣、占比約 26%，年減 18%。

人民幣投資型新契約保費收入前三名公司：法國巴黎人壽、台灣人壽、安聯人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司：保誠人壽、國泰人壽、中國人壽。

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