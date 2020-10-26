退休理財也要理健康 壽險+醫療險預留就醫老本

台灣人愛儲蓄也愛買保險，購買儲蓄險的普及率相當高，擁有兩張以上的儲蓄險大有人在；宏泰人壽多元行銷處副總陳銘正表示，對於台灣人相當懂得退休「養老」很贊同，但理財也要理健康，所以在尚未退休之前，一定要好好規劃醫療保險，透過壽險搭配醫療險，為自己預留就醫的老本。

從去 (2019) 年 11 月 8 日起，保險局規定民眾投保實支實付型醫療險最多只能買 3 張，由這項規定，喚起不少人的對醫療險的省思，主觀機關立意主要在於「買得多不如買的對」。

何謂「錯的」醫療險？宏泰人壽表示，一堆醫療險保單看起來很安心，但是到了高齡時，儘管有些保險公司聲稱「保證續保」，但因為保費多採每年成長的「自然保費」制，到了退休後，每年到了要續約、繳保費時，就會陷入到底要硬著頭皮續約繳下去，還是把這張附約終止的兩難；如果硬著頭皮繳下去，醫療險附約有的是無理賠沒減費的，等於繳了很多錢卻沒用到。但若是把附約終止，萬一之後生病了，因為體況的因素，就更不可能買到醫療險。

對此，陳銘正建議，為自己預留醫療保障做為搭配及補強，趁有能力時先繳，不怕日後被拒保或是越來越高額的保費負擔不了。以宏泰人壽佳倍優醫療終身保險 (WL1-6) 為例，就是以醫療險附約的搭配及補強，趁有能力時先繳保費，不怕日後被拒保或是越來越高額的保費負擔不了。