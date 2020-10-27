三大法人連3賣 本土資金觀望 投信賣超創1個月來最大

儘管美股昨日大跌，台股指數今 (27) 日持續量縮狹幅整理，表現相對強勢，終場收 12875.01 點，下跌 34.02 點，成交值縮至 1573.17 億元，三大法人加碼意願不足，同步賣超共 80.7 億元，呈現連 3 賣，其中，投信賣超近 13 億元，創一個月來單日最大賣超。

三大法人今日合計在集中市場賣超 80.7 億元，其中，外資賣超 47.5 億元，連 3 賣，投信賣超 12.9 億元，為連 2 賣，且是一個月來單日最大賣超，而自營商也賣超 20.3 億元。

觀察外資賣超前 10 大標的多為大型權值股，依序為彩晶、聯電、華邦電、友達、長榮、玉山金、欣興、台積電、統一和兆豐金；其中，外資對台積電已是連 3 賣。

外資買超前 10 大標的依序有元大台灣 50 反 1、富邦 VIX、台達化、國喬、正隆、中纖、台達電、智易、華夏和敬鵬。

投信方面，賣超前 10 大標的依序有欣興、南亞科、中信金、世界、國產、台郡、萬海、大亞、頎邦和力致。

投信買超前 10 大標的依序有旺宏、群創、國喬、敦泰、台達化、聯電、群益 AAA-A 醫療債、大成鋼、台半和華擎。

國泰投顧指出，本周包括谷歌、蘋果、福特和艾克森石油等均將公布財報，然而，不少財報公布後股價反而走跌，另一方面，台股財報周和法說旺季進行中，由於台幣第三季大幅升值，須留意廠商匯損壓力。

元富投顧則表示，美國總統大選結果未明前，本土資金不願意大舉進場，不過，由於資金相當充沛，預料大選後資金將再伺機逢低切入。