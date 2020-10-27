〈工研院新院士〉同業都喊漲 魏哲家：台積電8吋代工不會跟進漲價

近期 8 吋代工價格看漲，引起市場熱議，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家今 (27) 日表示，台積電沒有要買 8 吋廠，也再度強調，不會調漲 8 吋代工價格。

隨著智慧型手機進入 5G 時代，半導體內含量是 4G 的 2 倍，帶動電源管理晶片、MOSFET、分離式元件需求增加；且疫情帶來的居家工作、遠距教學等趨勢，也推升高階筆電、電視等面板需求，造成 8 吋晶圓代工需求強勁。

日前台積電法說會上，法人關心台積電 8 吋代工價格是否將調漲，魏哲家當時表示，與客戶都是夥伴關係，重點在於台積電對客戶的價值，不會趁機漲價。

不過，由於 8 吋代工產能持續吃緊，包括聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 現有產能均供不應求，近期更傳聯電今年下半年已針對新增加投片量訂單漲價 1 成，明年第一季價格還會再調漲。

對於業界都在漲價，台積電是否跟進調漲，魏哲家今日再度強調，漲價的情況不包括台積電。

此外，近期傳鴻海 (2317-TW) 參與馬來西亞 8 吋代工廠 Silterra 股權競標，其他國內晶圓代工廠也有意買 8 吋廠，對於業界持續尋找現有廠房，擴充 8 吋產能，台積電是否也會有所動作，對此，魏哲家則回應，台積電沒有要買 8 吋廠。